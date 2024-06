Strade come percorsi di guerra 

Tra manti stradali sgretolati, segnaletica orizzontale e verticale insufficiente, manutenzioni in forte ritardo e il traffico in netto aumento con l'approssimarsi della stagione estiva, la rete viaria della di gran parte del Nuorese e in particolare in quella di pertinenza della Provincia evidenzia condizioni di scarsa sicurezza.

Baronia

I quattro incidenti verificatisi di recente a Siniscola, sulla Sp 45 (due operai delle pulizie delle strade sfiorati da un’auto appena scontratasi con un’altra), sulla Sp 24 a Posada (un pedone travolto da una moto), a La Caletta (scontro tra una moto e un’auto) e sulla Sp 3 Siniscola-La Caletta (scontro tra due auto) sono l’emblema dei pericoli che corrono gli automobilisti e i pedoni. Uno degli esempi più eclatanti è la Bitti-Sologo, con la sede stradale fortemente dissestata, ma anche l’ingresso della zona industriale di Siniscola dove si intersecano le provinciali 45 e 3 e la rampa di uscita sud di Siniscola della 131 dcn risulta ad alto rischio tant’è che gli incidenti non si contano più. È parere di tanti che sia giunto il momento di realizzare al posto dell’incrocio una rotonda.

Nella black list c’è poi la Desulo-Fonni, l’uscita da Orosei verso la 129 per Nuoro, e la Isalle-Dorgali.

«Corriamo ai ripari»

«Stiamo prevedendo una serie di interventi per risolvere tutte le criticità - afferma il commissario della Provincia Costantino Tidu - solo per la Baronia si sta lavorando per mettere in opera investimenti per circa 15 milioni e mezzo di euro». Si tratta prevalentemente di opere che sono per la gran parte ancora in fase di approvazione o di affidamento. «Abbiamo avuto già alcuni frutti come l’ultimazione dei lavori sulla Irgoli-Capo Comino e sulla Sologo Galtellì - prosegue Tidu - mentre sono aperti i cantieri sulla Nuoro- Monte Ortobene, sulla Sp 46 Oliena-Casa Spanu e vicino al ponte di Iriai a Dorgali».

Troppe croci

Altra strada già piena di croci e teatro di numerosi incidenti, che necessita di una totale ristrutturazione, è la Siniscola-La Caletta. Tre chilometri di asfalto perlopiù rettilinei spezzati dalla rotonda della Marfili, ad alta densità di traffico pesante. La Regione due anni fa ha stanziato circa 2 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’intero tracciato prevedendo anche la realizzazione di una pista ciclabile che si collegherà con quella programmata lungo la costa da La Caletta a Santa Lucia, ma il cammino procedurale per i lavori appare ancora lungo. «Il progetto è finanziato al Comune di Siniscola - conclude Tidu - sul quale la Provincia non ha voce in capitolo, anche se per la rotonda della Marfili, dove l’asfalto si è fortemente deteriorato, abbiamo appena affidato un intervento da 100 mila euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA