«Strade come autodromi: ora basta»   

Dopo l’allarme lanciato dai cittadini per l’alta velocità in via Barbagia, ora ne arriva un altro dai residenti di via Mameli, una strada a senso unico lunga un chilometro che arriva alla rotonda del centro commerciale Le Vele. Anche qui giorno e notte le auto corrono troppo, ignare del pericolo che creano agli altri e a loro stessi. Le voci dei quartuccesi così si uniscono per chiedere al Comune di intervenire e mettere i dissuasori per inibire l'alta velocità.

«Non è una pista»

«Via Mameli è ormai è come il rettilineo di un autodromo, tanto che nessuno rispetta lo stop con via Vivaldi, con il pericolo di incidenti anche piuttosto gravi. Senza trascurare le rumorose frenate, i colpi di clacson e i litigi che sono all'ordine del giorno», tuona Alberto Atzori, residente in via Vivaldi che ha raccolto le voci di tanti suoi vicini di casa. «Lo stop viene regolarmente "bruciato" con auto che nemmeno rallentano, per non parlare delle moto che sono pure peggio. Non sembra una strada urbana, ma una vera e propria autostrada».

Basta soffermarsi all'angolo tra via Mameli e via Vivaldi per una decina di minuti per confermare quanto i residenti raccontano. «Le auto arrivano a velocità sostenuta. Non si fermano allo stop, ma per comunicare il loro arrivo suonano il clacson: io mi muovo molto a piedi e non so mai da che parte guardare», racconta Alessandra Mura, «con me vive mio fratello che soffre di autismo e il rumore continuo dei clacson lo destabilizza. In centro abitato sono sempre inopportuni, ma per alcune famiglie più diventare ancora più complicato».

Cambio di viabilità

La situazione è peggiorata quando è cambiata la viabilità tra via Della Pace e via Don Minzoni. In questa strada parte della carreggiata è inoltre occupata sia dalle piante dei canneti incolti sia dalla pista ciclabile, per fortuna poco utilizzata proprio per il pericolo alta velocità, per non creare pericoli basterebbe rispettare il codice della strada e il limite dei trenta chilometri orari imposto dal sindaco Pietro Pisu qualche anno fa.

Idea dissuasori

«L’assessore alla viabilità Cristian Mereu riferendosi a via Barbagia ha detto che non sarebbe possibile mettere dei dissuasori laddove non ci siano marciapiedi», aggiunge Atzori, avvocato di professione, «io non rinvengo questa norma da nessuna parte e soprattutto non comprendo come mai il comune di Monserrato abbia piazzato i dissuasori in vie che non hanno marciapiedi, una tra tutte via Capo Frasca, mentre quello di Quartucciu non ha mai fatto niente per impedire che vi fosse questa violazione costante alle norme del codice della strada, con un grave pericolo per l'incolumità di pedoni e automobilisti».

