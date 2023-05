Strade colabrodo, slalom tra i fossi 

È trascorso più di un anno dalla segnalazione sul totem che impedisce la circolazione stradale fluida su via La Maddalena. A nulla sono valse le proteste dei cittadini e degli esercenti della zona, ad oggi tutto tace. Nei mesi il totem si è accasciato su sè stesso per lasciare in mostra i ferri che lo tenevano eretto. La situazione delle strade cittadine è sempre più critica ma finora l’amministrazione non vi ha posto rimedio. Impossibile trovare una via senza buche o fossi, una situazione grave sotto il profilo del degrado urbano ma ancor peggiore se si pensa ai rischi per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

La mappa

Le vie dei quartieri di Città Nuova, del Nuraghe o Pred’Istrada; via Ballero, via Badu’e Carros, via Enrico De Nicola, viale Trieste, via Mughina, sono solo alcune delle decine di strade compromesse dall’incuria e dalla manutenzione inesistente da tempo. Le precipitazioni di questi giorni aggiungono pericolo ai pericoli, i cittadini attendono interventi urgenti.

Il Comune

«Con le risorse esigue di cui dispone il Comune, abbiamo fatto cose straordinarie – sostiene l’assessore Fabrizio Beccu – pensiamo a viale Murichessa, via Toscana e via Aosta. Gli operai sono al lavoro ogni giorno ma è giusto che si sappia che in tanti punti la responsabilità è di Abbanoa, il Comune può solo sollecitare e mettere in sicurezza il sito, come appunto in via La Maddalena. Abbiamo chiesto supporto alla Regione ma attendiamo risposte e risorse dall’Assessorato». Beccu ricorda che si sta cercando «a fatica di sistemare una situazione annosa, abbiamo fatto interventi che non si erano mai visti ma ora senza risorse economiche non si può fare di più». La speranza è che cessi il maltempo, così da non avere ulteriori danni a marciapiedi e asfalto, in attesa dei fondi regionali.