Strade colabrodo e a rischio frana, un piano per salvare mille chilometri 

Incroci a raso, voragini e cedimenti più o meno gravi su un manto d’asfalto usurato e sempre più pericoloso. Dal Montiferru al Terralbese passando per la Marmilla, il Guilcier fino a Oristano e alle vie del mare, la fotografia dei mille e 3 chilometri di strade provinciali restituisce un’immagine impietosa. Adesso la svolta sembra vicina: 10 milioni sono stati stanziati dalla Regione per i primi interventi, altri 10 arriveranno a metà anno per proseguire l’opera come ha assicurato l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu che ieri mattina ha presentato il programma d’azione insieme all’amministrare straordinario della Provincia Battista Ghisu.

Il piano

In una sala consiliare gremita, alla presenza del prefetto Salvatore Angieri, dei sindaci e dei consiglieri regionali dell’Oristanese, Ghisu ha sottolineato l’importanza degli interventi: «Alcuni non possono essere rimandati. Partiremo con le strade più compromesse puntando soprattutto alla messa in sicurezza». L’elenco dei lavori previsti comprende ben 22 strade: «Abbiamo finanziato alcune incompiute come la circonvallazione per Bonarcado – ha aggiunto – Cercheremo anche le risorse per una nuova arteria a valle che colleghi Santu Lussurgiu». E ancora la Provinciale 1 nel collegamento con Solanas e la 7 nel cuore del Sinis «strategica per la vicinanza con le aree archeologiche e la costa». Fari puntati inoltre sulla Tramatza -Milis «che è implosa» e la Sennariolo-Scano «dove sono urgentissime le manutenzioni». Lavori anche sulla Provinciale 52, che collega la strada 49 di Arborea con la Statale 131, dove qualche settimana fa è stato effettuato un sopralluogo con i tecnici. Interventi previsti anche nel sottopasso di Terralba e sulla 33 nel tratto dal viadotto ad Allai. Ancora la Mogoro-Masullas, le strade di collegamento fra Gonnoscodina e Gonnostramatza oltre che gli incroci di Nureci e Sini. «Sul collegamento da Villa Verde alla Statale 442 non si interviene da decenni – ha osservato l’amministratore straordinario – la sistemeremo tutta». E così sulla Provinciale 64 che collega Norbello con la 131, la 68 da Pranixeddu a Tiria, la Ula Tirso-Busachi e il collegamento di Sedilo alla 131. «Sono state individuate le strade che presentano maggiori criticità anche per la segnaletica – ha ribadito – 800mila euro saranno destinati al rifacimento di cartelli verticali e linee orizzontali».

Gli scenari

L’assessore Piu ha rimarcato il lavoro di rete che ha portato a questo primo risultato. «Creeremo una cabina di monitoraggio per i progetti, finanziare le opere riservandoci di definanziare i lavori in assenza di un atto esecutivo». L’esponente della Giunta Todde ha fatto notare che prima del loro insediamento «la Provincia aveva 64 milioni di euro: 8 sono stati spesi per lavori completati, 20 milioni sono destinati a opere in corso, mentre 31 milioni sono ancora in fase di progettazione ma non sono stati ancora appaltati». Si è soffermato anche sulle strade Statali, ricordando la collaborazione con l’Anas. «Sui lavori nell’incrocio a raso sulla 131 a Paulilatino abbiamo dato un’accelerata, il cantiere per lo svincolo chiuderà entro luglio» ha annunciato. Un cenno anche alla Trasversale sarda: «Alcuni tratti come quello di Allai-Fordongianus sono in fase avanzata di progettazione». I sindaci hanno accolto con favore il piano dei lavori, Luigi Tedeschi di San Vero Milis ha ricordato la pericolosità della Provinciale 10 con incroci a raso; il collega di Busachi Giovanni Orrù ha sollecitato interventi urgenti «sulla 71, declassa continuamente e bloccarla significherebbe dare una mazzata alle attività».

Ponte Tirso

Non rientrano in questo piano di finanziamento, ma la manutenzione del nuovo ponte Tirso e la circonvallazione ovest di Oristano sono due capisaldi sulla mappa della circolazione. Lo sa bene Battista Ghisu che assicura. «I lavori da oltre un milione per la messa in sicurezza del ponte, il rifacimento dell’asfalto e gli interventi per la staticità saranno appaltati entro quest’anno». Ma per l’ingresso della città capoluogo c’è anche un altro programma. «A breve affideremo l’incarico per il progetto di riqualificazione del ponte anche da un punto di vista estetico e realizzare percorsi ciclo-pedonali verso il santuario del Rimedio» ha ribadito. Infine per completare la circonvallazione ovest «dovremo reperire altre risorse, serviranno circa 20 milioni».

