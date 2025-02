Strade colabrodo, dilaga la rabbia 

Cadute in moto, gomme squarciate, sospensioni usurate. Le piogge degli ultimi giorni hanno aggravato la situazione, ma è già da qualche mese che l’allerta per le buche stradali a Monserrato ha assunto i connotati di una vera e propria emergenza. Le segnalazioni dei cittadini sono all’ordine del giorno, così come le richieste di risarcimento al Comune. Chi calca la mano sull’acceleratore, a seconda della via percorsa, non rischia soltanto di oltrepassare i limiti di velocità, ma anche di riportare seri danni per il proprio veicolo e la propria incolumità.

La mappa del disastro

La più temuta dagli automobilisti non è più la sola via Cesare Cabras. La mappa del dissesto stradale include carreggiate principali e secondarie, a senso unico e doppio senso, rotonde e vicoli. Le cause sono molteplici: in alcuni casi si tratta semplicemente di usura, perché diverse strade sono datate e non vengono asfaltate da tempo. Altre non sembrano in grado di sopportare il traffico che le attraversa giornalmente: è il caso di via Cabras, via del Redentore, via Riu Mortu, dove transitano anche gli autobus. Altri problemi li creano i pini, che con le radici distruggono il manto stradale (accade in via Cabras). Ma non solo, alcune responsabilità vanno attribuite anche a lavori mal ripristinati da parte di aziende private, che finiscono col lasciare l'asfalto in pessime condizioni, come in via Giulio Cesare. Ma l’elenco potrebbe allungarsi a non finire: via San Fulgenzio, via Caracalla, via Capo Sandalo, via Costantino.

La rabbia

E nel frattempo in città esplode la protesta. «Siamo alla frutta, le strade sono un colabrodo», dice senza mezzi termini Gabriella Murgia. «In via Brasile ho preso una voragine con l’auto e il cerchione di plastica è stato sradicato ed è volato via». Problemi anche nella vicina via Argentina, dove ieri mattina il Comune è intervenuto per tappare un fosso che ha causato diversi danni. «Qualche sera fa un ragazzo ha riportato un guasto molto serio, l’auto non poteva più circolare. Ma tutte le strade sono così, e con la pioggia la situazione è anche peggiore», rincara Caterina Muscas. «È paradossale aver tracciato la nuova segnaletica prima di rifare l'asfalto», aggiunge Alessandro Marras. «Ci sono troppe zone in cui non si può più circolare, ci si rovina la macchina. L’unica soluzione è mettersi a fare lo slalom tra le voragini».

I rischi non sono da meno per chi gira in bicicletta. «Le buche sono un problema serio, basta un dislivello di pochi centimetri per ritrovarsi per terra», sostiene Raffaello Ugo. «Se le si vede in tempo si cerca di scansarle, ma è pericoloso anche circolare a zig-zag». E non sono al sicuro neanche i pedoni. «Sono caduta in un fosso in via Monte Arquerì, mi hanno dato 15 giorni di prognosi», racconta la signora Daniela. «Ho sporto denuncia ma non ho avuto alcun risarcimento. Non bastano le piazze per far bello un paese, bisogna dare priorità alla sicurezza».

Gli interventi

Sono tre gli appalti previsti dal Comune nel tentativo di risolvere il problema: uno per la manutenzione delle strade, uno specifico per il rifacimento del primo tratto di via Cesare Cabras, in direzione Pirri, e uno che prevede il ripristino di circa 500 buche, grazie a una convenzione con un’impresa specializzata. Ma i lavori non partiranno prima della primavera, e nel frattempo i pericoli per i cittadini restano. E la protesta dilaga.

