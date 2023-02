Strade chiuse, scontrini dimezzati 

Davide Alberghina, per raggiungere in orario la farmacia all’angolo tra piazza Repubblica e via Dante, dove lavora da anni, ha dovuto cambiare percorso. «Abito vicino alla facoltà di Giurisprudenza, prima passavo da via Roma, ma oggi con i cantieri in corso fare via Dante dal cimitero è impensabile. Arrivo da Porta Cristina e dal mercato di San Benedetto, è l’unica alternativa per non restare imbottigliati nel traffico», spiega l’uomo.

«Il lavoro è dimezzato: da duemila litri al giorno di carburante che riuscivo a vendere prima, sono passato a poco più di mille litri», si sfoga Massimiliano Argiolas, gestore di un distributore sotto il palazzo di Giustizia. «Da quando ci sono i lavori, se mi va bene, a fine giornata porto a casa massimo 40 euro e da questi devo togliere tutte le spese vive. Molti clienti, anche quelli fidelizzati, ora cambiano strada. Arrivare in piazza Repubblica attraversando via Tuveri nelle ore di punta significa perdere almeno trenta minuti in mezzo al traffico. Speriamo finiscano davvero, come previsto, a fine maggio, altrimenti qui andare avanti è difficile».

Il rumore delle ruspe è più forte di quello delle auto, il clima nel centro cittadino è quello di un ground zero e Cagliari è, ormai, una città prigioniera dei cantieri lumaca. Quello della nuova linea metropolitana tra viale Diaz e piazza Repubblica va a rilento, almeno rispetto alle aspettative dei cittadini, così come quello delle piste ciclabili e dei marciapiedi in via Dante. I commercianti sono esasperati: i parcheggi scarseggiano e dopo mesi di transenne e deviazioni anche i conti, a fine giornata, non tornano.

«Quaranta euro al giorno»

Via Tuveri intasata

«Va bene rendere la città più vivibile, nessuno dice il contrario», prosegue Alberghina, ma i lavori procedono a rilento e questo sta creando molti problemi sia di traffico che economici. Via Tuveri è sempre intasata, qui davanti non c’è più la disponibilità di parcheggiare e quindi nessuno si ferma. Lo stesso vale per i clienti più anziani che abitano in zona, per loro attraversare è difficile e così rinunciano e vanno altrove».

«Più operai nei cantieri»

Il farmacista, così come altri imprenditori della zona, pensava che i lavori sarebbero stati più veloci. «Ci sono lungaggini non indifferenti, tutti si lamentano, gli anziani in particolare. Sarebbe bello se il cantiere venisse rinforzato come forza lavoro e magari anche concluso in tempi rapidi».

Poco più avanti, alla fine di via Tuveri, Stefano Sollai, titolare di un negozio di frutta e verdura, denuncia un calo del lavoro del 50 per cento. «Va malissimo: siamo prigionieri dei lavori e questa non è più una via di passaggio. Ormai chi abita in via Dante non riesce ad arrivare fin qui. È una situazione difficile. per ora stringiamo i denti».

Scontrini dimezzati

Anche Federico Argiolas, titolare di un negozio di elettronica, racconta di essere passato da 100 a poco meno di 50 scontrini al giorno. «Il lavoro è calato quando la pedonalizzazione è diventata più complicata. Mancano non solo i clienti che si fermavano al volo, ma che quelli che arrivavano con la metropolitana, visto che non c’è più la fermata. È un problema e ne stiamo risentendo, ma stiamo cercando di resistere perché speriamo che i lavori rispettino i tempi previsti e a maggio siano terminati».

«Venduta la casa»

In piazza Madre Teresa di Calcutta, invece, l’edicola di Giuseppe Conti sopravvive prigioniera di transenne e sbarramenti. «Ora che inizieranno anche in via Roma sarà pure peggio. Prima di avviare i lavori devono pensare a come non penalizzare le attività», evidenzia l’uomo, «quando hanno iniziato, il cantiere era attaccato all’edicola: era impossibile passare. Mi sono lamentato e hanno rimediato, ma la verità è che, con il parcheggio chiuso, ho perso il 70 per cento del lavoro, qualcuno in viale Diaz si ferma, ma sono davvero pochi. Ho dovuto vendere la mia casa per pagare il mutuo e comprarne un’altra più piccola e lontana: così mi sono salvato, altrimenti oggi sarei rovinato».

