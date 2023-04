Strade chiuse per la festa di Sant’Antioco  

Al via i festeggiamenti (civili) della festa di Sant'Antioco a Villasor, tra musica, intrattenimento e qualche restrizione. A darne comunicazione sono gli uffici dell'amministrazione. Dopo le celebrazioni religiose dello scorso fine settimana, ora spazio alla festa laica che da domani sino a lunedì, riempirà le serate primaverili. Musica e cabaret ogni sera ma anche animazione per i bimbi e sport durante il giorno.

Dalle 19,30 fino a mezzanotte, divieto di transito in alcuni tratti di via Brundu, via Nuova, via Roma e via Crispi. Sensi unici temporanei in via Roma e in via Marconi in prossimità della zona interessata. Dagli uffici comunali fanno inoltre sapere che sarà vietata la vendita di bevande in vetro o lattina dalle 15 fino alle 2 del mattino per tutta la durata della manifestazione per evitare di inquinare il paese e le sue strade «dall'esperienza di analoghi precedenti eventi». (m. p.)

