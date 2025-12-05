Strade chiuse per Cagliari respira 

La 17ª mezza maratona “Cagliari respira” richiede domani cambi della viabilità lungo il percorso, da viale Sant'Avendrace al Lungomare Poetto. Con un’ordinanza, il Comune ha stabilito le vie interessate dal divieto di sosta con rimozione dalle 18 di oggi. Divieto di transito tra le 7 e le 13 di domani.

Le modifiche

A Stampace Basso e Sant’Avendrace circolazione sospesa al passaggio dei maratoneti in tutte le strade all’interno della zona delimitata dalle seguenti strade: largo Carlo Felice, corso Vittorio Emanuele, viale Trento, viale Sant’Avendrace, viale Trieste, via Roma prolungamento, via Roma fronte Comune, poi viale Diaz (metà strada da piazza Scopigno a piazza Amendola); Diaz (semicarreggiata da Amendola a Rockefeller); Marco Polo (esclusa l'area di sosta); Messina (tra Firenze e Diaz); Caboto (tra Colombo e Diaz; Siracusa (tra Palermo e Diaz); Catania (tra Palermo e Diaz); degli Sport; Monte Mixi (verso Diaz); Cimitero (tra Bonaria e Diaz); Bonaria (tra Sonnino e Cimitero); Cis (ingresso viale Bonaria, due file di stalli); Sonnino (tra Lippi e Diaz esclusi bus); Giolitti (da de Gasperi a Sonnino); Pirastu; Deffenu (una corsia); Amendola; Regina Margherita da E. d'Arborea ad Amendola esclusi bus; Roma corsie bus; Roma portici da Amendola a Sassari, esclusi Ctim e Arst)e i veicoli in uscita dal parcheggio stazione nel tratto tra Roma e Sassari e il Largo in direzione della discesa; Sassari da La Playa a Roma; Largo (corsia per Yenne); Baylle tra Savoia e Dettori) e tra Mercato Vecchio e Roma; Napoli tra Sardegna e Roma); Barcellona tra via Sardegna e via Roma); Dettori da Baylle al Largo; Santa Margherita (da S. Giorgio ad Azuni); Yenne; Carloforte; Corso; Caprera (tra Mameli e Corso; Palabanda da Carbonazzi al Corso; Tigellio da S. Ignazio verso il Corso; piazza Trento; Annunziata; De Magistris; Merello da Don Bosco a De Magistris; Sauro; Battisti; Zara da Vittorio Veneto a Trento); Rovereto; Trieste fra XXIX Novembre 1847 a Sant’Avendrace); S. Avendrace da Trento a Flumendosa; Rio Massari; San Paolo (da Posada a Trieste; Frau; Bruscu Onnis; Roma da Sassari a Trieste; Campioni d'Italia corsia bus; innesto Asse mediano a Campioni d'Italia; Pessagno da Ferrara a Marco Polo; Fiorelli (bretella); Vespucci (bretella); San. Bartolomeo da rotatoria a Tramontana; Tramontana da rotatoria a viale Poetto); Poetto corsia bus verso Arcipelaghi e a corsia di destra sino ad Arcipelaghi; Arcipelaghi; lungosaline da Arcipelaghi a Elba; Elba; lungomare Poetto (corsie podisti e ciclabile); La Palma; ciclabile Su Siccu-Molentargius”); Caboto tra il Molo Sant’Elmo e Diaz.

Divieti di sosta

Dalle 18 di oggi alle 14 di domani: Diaz; Bonaria tra Nuoro e Cimitero; parcheggio Cis ingresso Bonaria, due file; Marco Polo mezza luna; degli Sport; Pirastu da Campidano a Diaz; Largo verso Yenne e centrali; Corso da Caprera a Trento; Carloforte; Bruscu Onnis; Annunziata; Yenne dal 38 al 43; Trento; Sorcinelli; Sant’Avendrace da Trento a Flumendosa; Trieste da XXIX Novembre a Sant’Avendrace; Frau; Roma da Trieste al Largo; La Palma; Caboto tra Sant’Elmo e Diaz; Elba; lungosaline da Arcipelaghi a Elba.

Carreggiata ridotta

Dalle 7 alle 14 di domani carreggiata ridotta nelle seguenti strade: Diaz da Ancona a Bottego; Roma da Sassari stazione a incrocio Largo; Diaz da Rockefeller a piazza Scopigno; rotatoria Cimitero lato Diaz; rotatoria Scopigno; Campioni d'Italia da Scopigno a Fiorelli; rotatoria San Bartolomeo/Tramontana; Tramontana; Poetto da Tramontana ad Arcipelaghi; rotatoria Arcipelaghi da Poetto al lungosaline; calata della Fiera; Calata dei Trinitari; Caboto.

