Strade chiuse in centro per lavori, esplode la protesta  

Serviranno 18 giorni per la fresatura e stendere il nuovo asfalto lungo tutta via Trieste. Cantiere del Pnrr con gli interventi di “Rigenerazione urbana”, finanziati dall’Unione europea “Next Generation Eu”, e inseriti nel progetto di “Riqualificazione viabilità di collegamento dei quartieri periferici di Monte Gurtei e Su Pinu”. Una via strategica per la viabilità cittadina che sarà chiusa al traffico dal 2 sino al 20 dicembre. Un momento strategico per le attività produttive della via perché sotto le festività. Ieri gli operatori si sono riuniti in un comitato per esternare disagi e proteste.

Contestano l’ordinanza, su richiesta dell’impresa appaltatrice, del divieto di transito e sosta in piazza Italia nel tratto tra viale Europa e via De Clopper dalle ore 9 del 2 dicembre alle ore 18 del 6; i divieti nel tratto compreso tra gli incroci con viale Europa e via Asiago scatteranno dalle 9 del 2 dicembre alle 18 del 13, mentre tra gli incroci con via Asiago e via Piave il divieto sarà dalle 9 del 16 dicembre alle 18 del 20. Consentito il transito ai mezzi di soccorso e ai residenti per accedere a garage o cortili. Transito consentito a tutti i veicoli nei fine settimana. Una notizia che crea malumori tra gli operatori della via.

