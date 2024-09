Strade chiuse davanti alle scuole 

Stop al caos fuori dalle scuole. Il Comune ha deciso di dire basta a parcheggi selvaggi e ingorghi creati dai genitori, intervenendo con una misura che non lascia spazio a compromessi: via Guspini e via Monte Spada saranno chiuse al traffico durante gli orari di ingresso e uscita degli alunni, dalle 8 alle 8:45 e dalle 13:15 alle 13:45.

Una scelta drastica, ma necessaria, che scatterà dal 18 settembre e durerà fino alla fine dell'anno scolastico. Le due strade saranno accessibili solo allo scuolabus, mentre genitori e residenti dovranno seguire percorsi alternativi. La decisione potrebbe essere estesa anche ad altre strade adiacenti agli edifici scolastici. L’obiettivo? Mettere fine al disordine e garantire la sicurezza di alunne e alunni.

L’annuncio

Ad annunciare il provvedimento è stato l’assessore alla viabilità, Cristian Mereu, che ha spiegato la logica dietro la scelta: «La nostra amministrazione comunale si impegna a garantire un elevato livello di sicurezza per gli alunni e le alunne che si recano a scuola ogni giorno». Un problema, quello del traffico fuori dalle scuole, che si è trascinato per anni, tra proteste di residenti e genitori esasperati dalla mancanza di regole chiare. Ora, con questa decisione, la Giunta ha deciso di passare dalle parole ai fatti.

L’ordinanza

Insomma l’ordinanza, firmata dal sindaco, non lascia spazio a interpretazioni: via Guspini, strada adiacente al plesso scolastico, e via Monte Spada saranno interdette al traffico dal lunedì al venerdì, nelle due fasce orarie più congestionate e, a partire dal 18 settembre, chiunque dovrà adeguarsi. Tuttavia, il Comune ha previsto un percorso alternativo per gli automobilisti: sul sito ufficiale dell’Ente sarà pubblicata una mappa che indicherà come raggiungere nuovamente via Don Minzoni, evitando il tratto chiuso al traffico.

Solo l’inizio di un piano più ampio. «Partiremo con via Guspini e via Monte Spada, ma stiamo studiando soluzioni anche per le altre scuole, dove la situazione è ancora più complessa», aggiunge Mereu, ricordando che l’ingresso delle scuole continuerà a essere monitorato dalla Polizia Locale, come sempre avvenuto negli anni precedenti. «Questo controllo sarà essenziale anche per garantire l’efficacia del provvedimento e prevenire eventuali violazioni».

Le reazioni

La decisione del Comune ha raccolto l’appoggio di molti genitori e insegnanti, preoccupati per la sicurezza delle studentesse e degli studenti. «È una misura necessaria», ha ribadito Mereu, «richiesta da molti cittadini che desiderano vedere un ambiente più sicuro e ordinato fuori dalle scuole. La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta, e per raggiungerla sarà necessario un cambiamento nelle abitudini quotidiane, con un occhio di riguardo per l’ambiente e il benessere collettivo».

