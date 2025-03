«Strade chiuse, a Sorgono serve l’elisoccorso» 

È una Barbagia-Mandrolisai tagliata in due, con i lavori nel ponte “Sa Codina” che proseguono a rilento fra i disagi per studenti e insegnanti pendolari, imprenditori e automobilisti in genere. Con strade da terzo mondo, il territorio ribadisce alla presidente della Regione Alessandra Todde la richiesta di potenziare la sanità realizzando a Sorgono la quarta base sarda dell’elisoccorso.

Per questo si punta al rilancio del progetto del 2022 di sviluppo SNAI della Comunità montata “Gennargentu – Mandrolisai” tramite una “cabina di regia” della Regione che ne garantisca la messa a terra, sfruttando il progetto Einstein Telescope e i fondi già presenti a partire dalla sanità.

Sono i temi dell’incontro svoltosi martedì a Cagliari, fra i sindaci di Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara e la governatrice, alla presenza degli assessori agli Enti locali Francesco Spanedda e alla Sanità Armando Bartolazzi, e dei consiglieri regionali Sebastian Cocco e Giuseppe Frau.

Raccolto l’impegno della Todde «di utilizzare l’accordo di programma sottoscritto con i sindaci per l’Einstein Telescope e la cabina di regia all’interno dell’unità di progetto della Regione, sfruttando anche i 350 milioni destinati al territorio nell’ambito del progetto Einstein. Lavoreremo – ha promesso la presidente - per garantire assistenza tecnica ai Comuni attraverso il Fondo Unico degli Enti Locali, così da monitorare e far avanzare i progetti».

«È stata l’occasione per ribadire alla presidente e agli assessori Spanedda e Bartolazzi - commenta il sindaco di Sorgono, Franco Zedde - che la strategia Snai deve andare avanti in tutti i suoi punti, partendo proprio dalla realizzazione della quarta base dell’elisoccorso su Sorgono. Chiediamo che la Regione la inserisca in bilancio. La sola elisuperficie notturna non ci basta, vogliamo un presidio fisso». Per il primo cittadino di Aritzo Paolo Fontana «un incontro importante che focalizza l’attenzione su sanità e trasporti. Ora è importante che alle parole seguano i fatti». Cautamente soddisfatto il sindaco di Belvì Maurizio Cadau, che rilancia: «Lo sviluppo infrastrutturale è importante, ma non basta per contrastare lo spopolamento se non si sostiene anche il commercio locale. Servono politiche che aiutino le piccole imprese a resistere e crescere, affinché i territori rimangano davvero vivibili».

