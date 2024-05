Strade chiuse a Bruncu Teula, cantieri aperti per due settimane 

Via Tavolara, a Bruncu Teula frazione di Portoscuso, sarà chiusa al traffico da oggi e sino a martedì 11 giugno. Si tratta di un’ordinanza emessa per via del cantiere aperto per la realizzazione della pavimentazione drenante in calcestruzzo in queste strade e per permettere la sua stagionatura naturale.

Per lo stesso periodo, nell’arco delle 24 ore, vigerà non solo in divieto di transito ma anche il divieto di sosta, nel tratto compreso tra la fine di piazza Asinara e fino al termine del marciapiede di via Tavolara, «limitando per quanto possibile i disagi agli utenti - si legge nell’ordinanza del dirigente comunale - e garantendo agli stessi e alle maestranze impegnate nell’esecuzione dei lavori condizioni ottimali di sicurezza».

I lavori rientrano tra quelli programmati dal Comune di Portoscuso per le strade della frazione di Bruncu Teula. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA