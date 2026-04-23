Strade, cantieri e decoro urbano: il sondaggio sui social  

“E se fossi tu a guidare Cagliari? Come te la caveresti?” Ad assegnare idealmente la fascia tricolore di sindaco ai cittadini è il Comitato di quartiere di Genneruxi attraverso un sondaggio - lanciato mercoledì sui social - che tocca i temi più discussi e sentiti del momento: dalla sicurezza alla mobilità, dai cantieri stradali al decoro urbano, fino ad argomenti specifici come il nuovo stadio. Scopo dichiarato: contribuire a migliorare la città attraverso un dialogo tra cittadini e istituzioni, dando una casa comune a tutte quelle opinioni che viaggiano sui social in modo frammentato.

«Per garantire privacy, libertà e serenità nell'espressione del parere, il questionario è anonimo», assicura il presidente del Comitato, Virgilio Ricci, «abbiamo inserito solo poche domande di inquadramento (età, genere e quartiere) allo scopo di profilare statisticamente i bisogni e le visioni, senza mai risalire all'identità dei partecipanti». Un sondaggio finalizzato anche a valutare il livello di gradimento dell’attuale Giunta e chiedere ai cagliaritani cosa farebbero loro nei panni del sindaco.

Contributi preziosi. «Spesso le persone esprimono pareri molto validi, di apprezzamento o critica», osserva Ricci, «tuttavia, senza uno strumento di sintesi, queste idee rischiano di restare lettera morta e di non arrivare mai sui tavoli decisionali. Il nostro obiettivo è invece raccogliere, elaborare e trasformare questo sentire comune, in ogni sua sfumatura, in un dato strutturato, capace di diventare base concreta per un confronto». Una volta raggiunto un numero congruo di adesioni, i dati verranno analizzati per capire quali siano le priorità e le proposte che incontrano maggior favore.

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