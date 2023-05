Strade cancellate dal fango 

Sulcis Iglesiente flagellato dal maltempo per tutta la giornata di ieri.

Il Basso Sulcis il più colpito. La statale 195 all’altezza di Is Iancas è stata invasa dall’acqua e tante pietre, venute giù dalla collina, hanno invaso la carreggiata. Paura a Sant’Anna Arresi dove la statale 195, all’uscita del paese in direzione Teuladaè stata allagata a causa dell’esondazione del torrente che scende verso Porto Pino: grossi disagi alla circolazione, allagati anche alcuni terreni e giardini. Lo stesso torrente è esondato in altri due punti in particolare nei pressi di via Gramsci. Disagi anche a Is Domus. La Protezione civile locale non ha avuto un attimo di riposo per tutta la giornata.

Massima allerta anche a Santadi : nella località Is Cattas, lungo la provinciale 82 tra il paese e Teulada è esondato il fiume che due anni aveva fatto crollare il ponte che di recente era stato rimesso a nuovo nuovo recentemente. L’acqua ha invaso una strada sterrata a ridosso del fiume, che i proprietari dei terreni avevano sistemato: ora è impraticabile, praticamente non esiste più. Danneggiata anche la recinzione di un terreno da cui sono scappati alcuni maiali.Danni anche nel territorio di Piscinas dove le strade per Murreci e su Rai, sono diventate impercorribili a causa di allagamenti e successivi detriti che si sono depositati. Danni anche ad alcune abitazioni che si sono allagate. A Guttiaxiu il temporale ha sfondato completamente i vetri di una serra e danneggiato una piantagione di pomodori.

Le piogge di ieri, benché meno intense di mercoledì, hanno continuato a creare disagi anche a Carbonia : allagamenti fra i palazzi di via Dalmazia e via Ospedale, in via Sicilia e davanti alla scuola Don Milani. Ieri il Comune ha dovuto istituire nuovamente il centro operativo ad hoc. Sono state allertate le associazioni di protezione civile. Il Comune suggerisce di fare attenzione al passaggio nei sottovia come in quelli lungo la strada provinciale 2 che anche ieri erano allagati.

La pioggia torrenziale che si è abbattuta anche a Iglesias ha creato gravi disagi in diverse zone della città. Ad avere la peggio il quartiere di Monteponi e nello specifico l’intera zona di via Vergine Maria, dove il livello dell’acqua confluita è arrivato a lambire la parte alta degli pneumatici delle automo in sosta. Numerosi i garage e gli scantinati allagati. Problemi di viabilità anche nella zona del Cto, con via Cattaneo trasformata in un fiume in piena. Disagi anche in altre zone del Sud Sardegna. La strada statale 128 “Centrale Sarda” è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni all’altezza di Barrali a causa di un allagamento per la forte pioggia . (f. m.-m.g.p.-a.s- ad.s)