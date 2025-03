Strade Bianche, Pogacar “batte” anche la caduta 

Siena. Arrivare immacolati sul traguardo della Strade Bianche (soprattutto dopo 82 km di sterrato sui 213 totali) è praticamente impossibile. Ma ieri quando Tadej Pogacar si è presentato in Piazza del Campo per vincere per la terza volta (dopo 2022 e 2024) la classica toscana, era macchiato di sangue, non di fango. Eppure, nonostante il body iridato strappato, le ferite e le ammaccature, conseguenze della caduta a 50 km dal traguardo, lo sloveno della Uae Emirates non ha interrotto la propria striscia vincente che dura dal settembre dello scorso anno, collezionando il quarto successo stagionale e nuovi record. Mai nessuno aveva conquistato due Strade Bianche di seguito, mai aveva vinto una maglia iridata, mai con una media così alta (40,704 km/h).

Al traguardo la selezione è stata micidiale: secondo a 1’24” il britannico Thomas Pidcock (Q36.5), vincitore nel 2023 e unico ad attaccare e a tener testa a Pogacar (che poi ha anche aspettato dopo la caduta), terzo il belga Tim Wellens (anch’egli della Uae Emirates) a 2’12”. Caduto nella stessa curva di Pogi anche il polacco Michal Kwiatkowski (Ineos), primo nel 2017. Migliore degli italiani, Davide Formolo (Movistar), giunto 14° a 5’33”. ( c.a.m. )

