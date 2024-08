Strade asfaltate e subito riaperte 

Cantieri infiniti e strade off limits a intermittenza. Tra perdite idriche, lavori nella vecchia condotta, e nuovi asfalti, i selargini vivono da tempo circondati da continui percorsi ad ostacoli.

Perdite idriche

Ieri l’ennesima perdita idrica, stavolta in via Trieste, con lo stop all’erogazione dell’acqua nelle vie del centro città a ridosso del Municipio. A meno di due settimane dal guasto nella condotta di Abbanoa in via Roma, che aveva lasciato a secco tutta Selargius, a parte i quartieri di Su Planu e Is Corrias. Stavolta il disagio è stato limitato ad una zona circoscritta, dal ponte di via Venezia sino a via San Martino (e vie limitrofe), senza nessuna conseguenza sulla viabilità. «Ma non è possibile che ogni settimana si verifichi un problema nella rete idrica», osserva Silvia Melis mentre attraversa piazza Cellarium con la busta della spesa, «ormai da mesi assistiamo a continue perdite, in un periodo dove fra l’altra viviamo il dramma della crisi idrica dovuta alla siccità». «Uno spreco d’acqua assurdo», aggiunge Giulio Vacca, «non capisco tutti questi problemi concentrati a Selargius, ormai ho perso il conto delle volte in cui l’acqua è stata chiusa». Un «guasto imprevisto concentrato nel tratto di rete vecchia», spiegano da Abbanoa, «riparato in mattinata dagli operai della ditta».

Via Bellini chiusa

Disagi che si sommano a quelli vissuti dai residenti in via Bellini, appena asfalta e dove una parte della strada ha ceduto. Tutto transennato da alcuni giorni, in attesa di un ripristino che - Comune e Abbanoa - assicurano nel giro di pochi giorni. Nel frattempo la via ieri è stata chiusa al traffico - la seconda volta nel giro di poche settimane - per consentire alla società idrica di intervenire nella rete di via Rivoli. Traffico deviato in via Curtatone, con le inevitabili lamentele dei residenti della zona: «siamo esasperati, il manto stradale è stato ripristinato una decina di giorni fa e oggi, senza che nessuno ne sapesse niente, la via è stata di nuovo sbarrata», dice Mauro Serra. «Il Comune», aggiunge, «dovrebbe vigilare di più per evitare che si viva costantemente fra i cantieri».

Dal Comune parla l’assessore alla Viabilità Gigi Gessa: «Comprendiamo i disagi, inevitabili quando si interviene sul territorio e che anche noi subiamo in prima persona. Come amministrazione monitoriamo costantemente i vari cantieri, ma è ovvio che le perdite idriche, di competenza di Abbanoa che interviene tempestivamente, non sono prevedibili. Per quanto riguarda via Bellini è stata chiusa perché sono in corso i lavori di efficientamento idrico finanziati con fondi Pnrr e finalizzati alla riduzione delle perdite idriche. Gli operai si stanno attualmente occupando della rete di via Rivoli che ha richiesto la chiusura anche della via Bellini. Chiediamo a tutti di avere pazienza», conclude, «perché dietro ogni cantiere ci sono persone che lavorano per noi, per migliorare la città e ridurre i problemi».

