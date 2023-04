Strade asfaltate e riaperte poco dopo, nuove proteste 

«Sono passati pochi mesi dai lavori di sistemazione di alcune strade, ma si possono vedere punti dell’asfalto di diverse vie rattoppati dopo essere stati nuovamente aperti, parrebbe per passare altre linee di fibra ottica».

Il consigliere dei Riformatori Alberto Corda va all’attacco sulla programmazione dei lavori stradali. «C’è poco controllo da parte dell’amministrazione sui lavori. Non pare esserci coordinamento e i cittadini devono avere tanta pazienza e rassegnazione. Una corretta programmazione avrebbe fatto sì che i lavori venissero eseguiti a regola d’arte ottimizzando i costi», conclude Corda.

I pareri dei cittadini su questo argomento sono variegati: «Ritengo le lamentele sui lavori alquanto esagerati», afferma Diego Mei, un abitante della via Marco Aurelio: «È vero che i segni del passaggio della fibra ottica sono evidenti e sono fastidiosi sia esteticamente che a livello di circolazione delle auto e dei pedoni, ma in qualsiasi città ci sono questi problemi» Anche in via Giulio Cesare ci sono rattoppi della fibra e avvallamenti ma, fa notare Gaia Picciau, «rifarla tutta in una volta vorrebbe dire chiuderla alla circolazione con i disagi che si possono immaginare. Aspettiamo che finiscano i lavori di rifacimento poi giudichiamo».

