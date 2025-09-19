Strade, altri 300mila euro per i lavori 

Finita l’estate, partono i lavori di bitumatura. L’amministrazione comunale annuncia infatti che nelle prossime settimane il nuovo asfalto sarà messo in opera a Bosa marina e in città in viale Mediterraneo, via Palermo, via Colombo, via Sassari, viale Repubblica e viale Giovanni XXIII, per una spesa di 300mila euro.

Il finanziamento

Si tratta di opere per le quali si era chiesto un finanziamento partecipando a un bando della Regione del 2023. Nelle more dell’assegnazione di quei fondi, il Comune aveva anticipato 300mila euro, ottenuti dalla grazie a un emendamento al bilancio regionale presentato dal sindaco, Alfonso Marras, nelle sue vesti di consigliere regionale.

«Contemporaneamente – assicura il vicesindaco e assessore al Lavori pubblici, Federico Ledda - le imprese appaltatrici procederanno anche con la bitumatura delle strade che sono state interessare dalla posa della fibra ottica e delle condotte idriche sia a Bosa Marina come nell’abitato. Per queste vie si è deciso fin dall'inizio dell'organizzazione dei cantieri di concentrare gli interventi di scavi e ripristini in moda da poter intervenire una sola volta e in maniera risolutiva, risparmiando così risorse pubbliche e disagi ai cittadini».

Il futuro

Dal Municipio però evidenziano che ammonta a quasi un milione di euro l’investimento, in un solo anno, per la riqualificazione stradale. Intanto, proprio due giorni fa, la Regione ha comunicato al Comune l’assegnazione di 300mila euro relativamente proprio al bando del 2023. In questo modo la Giunta Marras ha potuto recuperare le somme ottenute con l’emendamento al bilancio regionale. Risorse che potrà ora usare per realizzare ulteriori manutenzioni stradali, in diverse zone della città che saranno individuate a breve dalla Giunta.

«In un solo anno l'amministrazione comunale ha investito quasi un milione di euro per la manutenzione stradale - commenta Alfonso Marras- Un risultato enorme che mai nei 30 anni passati è stato nemmeno sfiorato, e che dimostra il lavoro costante svolto con l’assessorato regionale ai Lavori pubblici».

