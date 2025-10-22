Strade allagate, tombini in tilt e disagi durante il temporale 

Disagi al traffico e tanti allagamenti a causa del maltempo a Carbonia, Sant’Antioco e Iglesias. Un violento acquazzone si è abbattuto su Carbonia nel primo pomeriggio di ieri. In alcune zone del centro e della periferia si sono vissuto momenti di emergenza. Numerosi gli allagamenti: in via Roma e in via Dalmazia nel tratto iniziale. Disagi anche in via Mazzini e via Sicilia. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale e volontari della protezione civile Athena e Ser. Sono saltati anche alcuni tombini della rete fognaria. A Sant’Antioco un nubifragio ha provocato allagamenti e disagi alla circolazione stradale. In meno di un’ora la pioggia intensa ha mandato in tilt diverse zone della città. L’ingresso, tra il ponte, il lungomare e via Nazionale, è rimasto chiuso al traffico per consentire agli operatori di favorire il deflusso della pioggia. Auto bloccate, sia in entrata che in uscita dall’isola. Particolarmente critica la situazione sul lungomare, dove l’acqua ha invaso la sede stradale rendendola indistinguibile dal mare, tra le barche ormeggiate.

Emergenza anche a Iglesias, in particolare nella frazione di Nebida nella strada provinciale 183. La carreggiata è stata ricoperta di fango e detriti. (f. m. – s. g.)

