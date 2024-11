Strade allagate per l’acquazzone 

Strade del centro allagate, contenitori della raccolta differenziata che galleggiano: il violento acquazzone che ha colpito Pula per fortuna non ha avuto ripercussioni ma ha dimostrato come sia sempre più difficile convogliare così tanta acqua. Le piogge non hanno causato danni alle aziende e alle abitazioni ma hanno messo a dura prova il sistema di smaltimento delle acque bianche. La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi, spiega come, grazie alla pulizia straordinaria condotta lo scorso anno su tombini e caditoie, l’acqua non abbia trovato ostacoli: «Abbiamo speso 30mila euro per questi interventi, e nelle scorse settimane è bastato eseguire controlli e portare avanti qualche piccolo intervento. I sistemi di smaltimento hanno funzionato ma bisogna prendere atto che sarà necessario ricalibrarli a portate d’acqua sempre maggiori». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA