Strade al buio, si accende la protesta 

Gli abitanti di via Decio Mure e delle strade limitrofe dicono di non sapere più come fare per farsi ascoltare. «Da diversi giorni siamo senza luce». Desiree Piga vive da poco tempo in questa importante arteria monserratina. Sostiene che il blackout non è diventato più sostenibile: «Non è la prima volta che accade, e quando succede rimaniamo per giorni così. Dobbiamo stare attenti quando torniamo a casa in auto perché se un pedone attraversa all’improvviso, anche con i fari accesi si rischia di non vederlo; per non parlare delle persone in monopattino o in bicicletta, ancora meno visibili».

Piga dice che lei e chiunque percorra a piedi la via quando manca l’illuminazione, è costretta ad usare la torcia del cellulare: «Si rischia anche di scontrarci tra pedoni», avverte. «Sarà il caldo che provoca guasti alla rete di illuminazione pubblica? Non lo so, ma di certo non devono verificarsi blackout di giorni. Poi certo, la luce torna sempre, ma a periodi poi torna anche il buio», sbotta.

Chiamate senza risposta

«Ci dicono di chiamare il numero verde apposito: lo facciamo in tanti, ma la questione è che il problema va risolto a monte, e una volta per tutte». Valentina Puddu vive in via Marconi: «È come qualcuno sen qualcuno spegnesse e accendesse un interruttore in continuazione». Lorenzo Pilloni abita invece nei pressi di piazza Galba, da dove sono partite altre segnalazioni di assenza di corrente su strada. «Oramai accade di frequente», afferma, «e non sto attaccando l’amministrazione, poiché questi episodi capitavano anche prima dell’attuale Giunta. Ma ora ci sono loro e devono garantire che i blackout si verifichino il meno possibile, magari facendo pressioni su Enel per quanto riguarda le strade di sua competenza».

Le responsabilità

Da parte sua, l’Enel dice che le vie interessate dalla mancanza di luce questi giorni «sono gestite dal Comune tramite contratto Consip. Dunque, nulla che riguardi noi, che non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione sulle vie da noi gestite e per le quali siamo in continuo contatto con il Comune». E sulla questione interviene duramente il gruppo consiliare di minoranza “Pauli Monserrato – La Svolta” con una nota stampa: «Come succede durante i repentini cambi climatici estremi, come l'afa e l'umido di questi giorni, e le piogge e il freddo nelle altre stagioni, l'impianto di illuminazione dà segni di cedimento», dicono i consiglieri Andrea Zucca, Valentina Picciau e Ivano Argiolas. «Dal 2016 segnaliamo che la rete è logorata dal tempo e che debba essere rifatta ex novo. Nel mentre sono stati persi fondi regionali e ministeriali che avrebbero potuto finanziare almeno in parte la progettazione e la realizzazione della nuova rete». La cosa grave, secondo i tre esponenti di minoranza, è che «mancano pochi mesi a fine mandato e non si farà più in tempo a intervenire e chi in futuro dovrà farlo dovrà tagliare le strade e i marciapiedi, compresi quelli di recente rifacimento. Saranno come sempre i cittadini a pagare per la mancanza di programmazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA