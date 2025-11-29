Strade al buio: «Riparazioni troppo lente» 

Quando scende la sera, a Sestu gli abitanti in via Torino, via Milano e via Firenze vedono nero. Non è questione di pessimismo: i lampioni sono tutti guasti. Buio totale, dunque, con il pericolo di cadere o essere travolti dalle auto. Pochissimi i negozi e l’unica illuminazione viene dalle case.

«Va avanti così da una settimana«, racconta Sandra Ferru, «l’abbiamo più volte segnalato al Comune». Il vicesindaco e assessore all’Arredo urbano Massimiliano Bullita spiega: «Quelle vie dipendono dalla rete Enel, l’illuminazione non è sotto il nostro controllo di manutenzione diretto. Sono state avviate diverse segnalazioni, ma purtroppo i tempi di risposta non sono veloci come per la rete comunale, dove la media è di 24 ore».

Non resta dunque che attendere l’intervento risolutivo e munirsi di torcia: «La rete di illuminazione pubblica sotto la gestione Enel conta circa 150 punti luce, mentre i restanti circa 2.400 sono di proprietà comunale e si riconoscono dalla luce a led», chiude il vicesindavo Bullita. (g. l. p.)

