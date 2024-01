Strade al buio per i blackout, proteste dei residenti 

«Sono previsti tre giorni di pioggia: ci sarà un altro blackout?». Vincenzo Demurtas, abitante di via San Fulgenzio, vicino alla rotatoria dove c'è il grappolo d'uva di vetro, se lo chiede insieme agli altri residenti delel zone che di recente sono rimaste al buio dopo il maltempo. Un fenomeno che si verifica periodicamente dove i lampioni sono più vecchi.

Il Comune ha in programma di sostituirli. Nel mentre, a fine dicembre, in un'interpellanza congiunta, i consiglieri Andrea Zucca, Valentina Picciau, Ivano Argiolas del gruppo "Pauli Monserrato-La svolta" e Massimiliano Cao del Movimento 5 Stelle, sono tornati sull'argomento: «Quando piove e ad ogni cambio climatico la situazione peggiora: blackout a macchia di leopardo. Da poco diversi cittadini ci hanno segnalato la mancanza di illuminazione pubblica nelle vie Decio Mure, San Fulgenzio, Sallustio, Cicerone, Tito Livio, Seneca, Eutropio, San Bachisio, tra le altre. Con le strade buie aumenta il rischio quando si cammina per strada, sono più complessi i controlli sulla sicurezza anche per via del fatto che le telecamere non possono riprendere bene». Per i consiglieri di minoranza, bisogna agire quanto prima: «È l'ennesima interpellanza sul tema, dopo tante promesse di intervento», dicono, «c'è un evidente problema strutturale della rete».

