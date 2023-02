Strade al buio nella zona industriale 

Zona industriale al buio, il TaG ha deciso di fare chiarezza riguardo la scarsa o assente illuminazione pubblica segnalata in parecchie strade dell’area. Decine le lamentele che si susseguono già dai mesi scorsi che, approdate nei giorni scorsi al Tag, hanno indotto le associazioni di categoria galluresi a chiedere un incontro. «Da un’attenta verifica abbiamo appreso che la competenza non è del Comune ma il servizio è gestito dal Cipnes per l'area industriale e per la circonvallazione esterna – scrive nella nota la coordinatrice Luisa Di Lorenzo - A seguito di queste segnalazioni il TAG ha chiesto al Cipnes un incontro teso a comprendere le motivazione di tale disservizio ed a verificare se vi siano concrete possibilità di risolverlo, nell’interesse delle imprese e dei lavoratori». I disagi dovuti alla mancanza di luce nelle ore serali, essendo una zona a forte traffico, stanno interessando la sicurezza degli automobilisti che si recano nella zona commerciale. (v.m.)

