Strade al buio, emergenza continua 

Passa il tempo ma a Sestu una cosa non cambia: i blackout continui nella rete dell’illuminazione pubblica. Così scende la sera, e cala anche l’oscurità. Domenica, ad esempio, sono rimaste al buio via dei Partigiani, via Fratelli Rosselli, via Col del Rosso.

Le proteste

Adirato Leonardo Piga, un residente, che racconta «è successo sabato e domenica sera, non è una novità, e poi bisogna aspettare giorni prima che venga risolto. Girare la sera con la torcia non è certo una bella cosa. Bisognerebbe rimediare al più presto, perché è un problema di sicurezza dei cittadini». Qualche isolato di distanza e la situazione non cambia. Anna Flumini spiega: «In via Martiri d’Italia e in via Ottaviano Augusto siamo rimasti al buio tutta la sera, dalle sei e mezza fino al mattino. Non succedeva da qualche tempo, speriamo non ricapiti». Stesso discorso da Roberto Pinna: «Abito in via Ottaviano, per fortuna non dovevo uscire e me ne sono accorto solo aprendo le finestre». In tanti commentano la situazione indignati, e non manca la confusione su come segnalare il guasto.

La competenza

Nonostante in tanti abbiano pensato di rivolgersi ad Enel, l’azienda precisa: «Non abbiamo alcuna competenza su quelle strade». Sestu è pressoché interamente servita da Zephiro, una ditta privata che è comunque possibile contattare 24 ore su 24 per segnalare guasti. Il numero è l’800628172. Ci sono due modi per capire subito se il guasto compete la ditta Zephiro. Osservare il tipo di lampione, Zephiro ha quelli a Led, e leggere il nome, sempre sul lampione, dove viene riportato anche il numero da chiamare.

Il Comune

«Abbiamo immediatamente segnalato per una verifica», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita. «Ricordiamo a tutti che chiunque può fare la segnalazione alla società che gestisce l'impianto di illuminazione pubblica chiamando il pronto intervento al numero verde e indicando qual è la zona al buio. Se invece si tratta di un solo palo spento, evidentemente fulminato, si può fare la segnalazione puntuale citando il numero che si trova nell'etichetta appiccicata al palo». Spesso i guasti vengono riparati nel giro di 24 ore, anche se magari poi si ripetono. «In questo caso non conosco ancora la natura del guasto, ma sono in corso verifiche».

Tra le ragioni ci può essere una rete un po’ vecchia, ma anche fattori esterni, e Sestu ha comunque già visto serate buie, in diversi quartieri. Lo scorso inverno a causa di alcuni lavori per installare la fibra era stata danneggiata anche la linea elettrica, che dopo un po’ di pioggia andava in tilt. Era stato necessaria qualche settimana per rimediare al guasto.

