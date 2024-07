Strade al buio, emergenza continua 

Ennesimo blackout a Monserrato e cittadini infuriati. Stavolta ad essere rimaste al buio sono state la centralissima via San Gottardo e alcune traverse, tra cui via Augusto. Chi stava facendo rientro a casa a piedi ha dovuto usare la luce del cellulare o sfruttare le luci delle auto in transito.

La rabbia

«Siamo una settimana al buio totale», è lo sfogo di Valerio Loddo. «Succede sempre più spesso ma solitamente i blackout non durano così a lungo, perlomeno in questa zona. Stavolta, invece, siamo al buio da una settimana, che non è certamente poco. Possibile che non si riesca a porre rimedio a questa situazione? E parlo in generale dell'illuminazione pubblica nella nostra cittadina, non solo della mia via».

Loddo prosegue ricordando i pericoli di dover camminare in una strada buia: «In primis naturalmente il pericolo cadute, perché si potrebbe non vedere un ostacolo anche con la torcia del cellulare accesa», sono le sue parole. «Un mio vicino per poco non si è slogato una caviglia per aver messo male il piede scendendo dal marciapiede. E poi è pericoloso anche per le donne sole che tornano a casa: con i tempi che corrono il buio aiuta i malintenzionati».

L’odissea

La centralissima via San Gottardo, durante il blackout è più illuminata dei vicoli, ma solamente quando passano le auto essendo una delle strade principali di Monserrato. Ma questo non consola gli abitanti. «Quando passano le auto acceleriamo il passo approfittando del fatto che si vede un po' di più, poi ci fermiamo nuovamente e riaccendiamo la torcia del telefono», racconta Pasquale Argiolas, un residente, «sembra una commedia ma è la triste realtà. E la cosa più grave è che questa via subisce blackout quasi una volta al mese. A onor del vero, non tutta la strada rimane al buio, alcuni lampioni sono accesi altri invece no. Ma è pericoloso passare nei tratti al buio, ci si può fare male, viste anche le condizioni dei marciapiedi».

Pericoli per i pedoni

Un'altra residente di via San Gottardo, Maria Paola Serra, aggiunge: «Attraversare oggigiorno è diventato pericoloso ovunque, figuriamoci quando manca la luce in strada, il rischio è cento volte maggiore, considerando anche il fatto che in via San Gottardo gli automobilisti corrono, si fermano all'improvviso solamente quando stanno salendo sugli attraversamenti rialzati». Dal canto suo, lo scorso anno il Comune ha promesso di sostituire gli impianti di illuminazione pubblica che si guastano spesso perché ormai vecchi, ma può intervenire solo per quanto riguarda la parte di rete comunale. Infatti, c'è anche un'altra parte gestita dall'Enel.

