Strade al buio e furti: «Siamo abbandonati» 

Le strade sono al buio da mesi e qualche ladro ne ha approfittato, sfondando i vetri di alcune auto in sosta in via Orlando per provare a rubare all’interno. A Villanova crescono paura e insoddisfazione, dopo gli ultimi episodi avvenuti nei giorni scorsi: non bastava solo l’illuminazione pubblica assente, situazione peraltro condivisa con tanti altri quartieri, ora si aggiunge la criminalità.

La parte finale di via Eleonora d’Arborea, tutta via Einaudi, tutta via Orlando, parte di via Abba: la mappa delle strade senza luce a Villanova è così da ben prima di Natale. Periodo in cui almeno qualche luminaria delle vie limitrofe aiutava, ora nemmeno quelle: per rivedere la luce, letteralmente, serve raggiungere via Alghero. Fino a pochi giorni fa anche via Iglesias e via Garibaldi erano al buio, blackout adesso risolti.

Le richieste

Sono numerosi i residenti che hanno segnalato i problemi, per ora senza che venissero risolti. «In via Orlando abbiamo visto, in diversi punti, i cristalli rotti delle macchine: una era ancora parcheggiata col vetro completamente distrutto», testimonia Paolo Angius, commerciante e residente nella zona. «La mancanza di corrente elettrica in strada va avanti da troppo: è tutto spento, non si vede niente. Speriamo venga ripristinata quanto prima, anche perché in via Orlando due lampioni su tre erano già fulminati prima del blackout. Tornando la sera a casa uno non sa più dove mettere i piedi: quando chiudono i negozi la strada resta completamente al buio».

Disagi evidenziati anche da Giuseppe Mura, da 30 anni portiere di uno stabile di via Orlando: «Io ho visto due auto coi vetri rotti, ma ho saputo anche di altre due. La zona è al buio da mesi: abbiamo paura, è pericoloso».

