Strade al buio, è di nuovo emergenza 

In via Mercalli, dove incredibilmente non esiste ancora il marciapiede, i pedoni camminano con la torcia dello smartphone accesa per vedere dove mettono i piedi e per farsi vedere dalle auto che transitano accanto. In via Cadello, nella parte alta, gli unici segnali luminosi (e pericolosi perché abbaglianti) sono i fari delle macchine che si incrociano, più l’insegna della farmacia all’angolo. Attraversare viale Diaz, sia per le auto che per i pedoni, è una roulette russa: il tratto “occupato” dal cantiere della metropolitana, direzione Bonaria, è uno dei più pericolosi la sera: non c’è una luce, ci sono invece i clienti che escono dai locali e che attraversano per raggiungere il parcheggio sull’altro lato e che diventano come birilli su una pista da bowling. Ma non va meglio nella parte più bassa, in prossimità della Fiera: qui tutti i lampioni installati nel cordolo centrale che divide la carreggiata sono fuori uso. E ancora: al buio o in penombra, viale Colombo, piazza Amendola, all’incrocio con via Roma, via Scano, il tratto dopo l’incrocio con via Cugia, via dei Falletti, via Emila Romagna, vico Regina Margherita, piazzale Marco Polo, via Pessina, via Milano, solo per citarne alcune.

Notte fonda

Cagliari brancola nel buio. Col sole è una città affascinante e bellissima. Ma al buio diventa una città pericolosa. Dal centro ai quartieri periferici, ci sono giorni che le strade assomigliano a stradine provinciali di campagna dove è quasi obbligatorio accendere i fari abbaglianti per evitare i passanti. Ci sono città, Londra, per esempio, dove su ogni lampione è affissa una targhetta con un numero da chiamare in caso di malfunzionamento. Roba da fantascienza, forse. Il Comune intanto si prepara a un investimento da 3,5 milioni di euro per riaccendere la città. «Per l’illuminazione pubblica siamo in fase di aggiudicazione di una gara da circa 3,5 milioni di euro», conferma l’assessore alla Mobilità e Opere pubbliche Yuri Marcialis. «La partecipazione di 43 imprese ha richiesto tempi aggiuntivi per le verifiche sull’aggiudicatario. Nel frattempo abbiamo prorogato di un mese il precedente appalto, così da poter intervenire con prontezza sulle singole criticità: le segnalazioni possono essere inviate a illuminazionepubblica@comune.cagliari.it». in parallelo, aggiunge, «in diverse aree della città è in corso la revisione e il potenziamento della rete elettrica da parte di Enel, con inevitabili riflessi sul servizio. Già dal prossimo mese, conclusa l’aggiudicazione, contiamo di avviare una programmazione di manutenzione più capillare».

Gli alberi

Molto spesso, quando non sono i lampioni spenti a gettare la città in penombra, il problema sono le fronde degli alberi che coprono i punti luce. Accade così, per esempio, in viale Colombo (pericolosissima) o in viale Trieste (il tratto ancora da riqualificare). Di notte, dunque, in alcune strade meglio non uscire, per non inciampare, per non rischiare. Lo sanno gli anziani che affrettano il passo quando inizia il crepuscolo. Sono passati solo tre anni da quando l’amministrazione ha investito oltre cinque milioni di euro per rifare più della metà dei punti luce in città. Ma non si vede.

RIPRODUZIONE RISERVATA