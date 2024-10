Strade al buio, disagi continui 

Ancora strade al buio a Monserrato. Continua la maledizione dei lampioni che restano spenti al notte con una novità: in alcuni casi restano accesi durante il giorno, quando ovviamente non c'è assolutamente alcuna necessità.

Le denunce

Le ultime segnalazioni arrivano da via San Gavino Monreale, via Pompeo e via Virginia. «È da una settimana che siamo rimasti senza luce in strada», sostiene Daniela Corgiolu, residente di via San Gavino, «dopo le tante segnalazioni che la gente manda, viene poi ripristinata, tuttavia questa situazione si verifica oramai periodicamente e ogni volta siamo costretti a usare le torce dei nostri cellulari; di certo non si può andare avanti così, chi di dovere si adoperi per fare qualcosa per risolvere il problema». Capita non di rado che quando cala il buio la strada sia sì illuminata, ma per metà, sostiene Corgiolu e con lei altri residenti di via San Gavino.

Disagi diffusi

Giacomo Sollai abita in via Pompeo e si accoda alle lamentele che riguardano i blackout periodici: «Anche qui in questi giorni i lampioni erano spenti e non è purtroppo la prima volta che accade. Sappiamo bene che c'è un problema per quanto concerne il funzionamento dell'illuminazione pubblica un po’ in tutta la città. Una parte dell'impianto è in capo all'Enel, ma a noi residenti poco importa di chi sia la responsabilità, se si verificano troppo spesso dei guasti evidentemente bisogna rifare tutto l’impianto da zero altrimenti non si risolverà mai questa situazione che pregiudica anche la sicurezza di chi percorre queste vie a piedi».

I pericoli

In via Virginia, abita Viriginia Cherchi, anche lei furiosa: «Essendo una strada stretta e con le auto che vanno a velocità sostenuta, camminare cercando di evitare di essere investiti è già un terno al lotto quando c’è luce, figuriamoci quando c’è buio e i lampioni sono spenti. Non bastano neanche le torce dei cellulari a garantirci sicurezza». Problemi anche in via Augusto dove si verifica un blackout almeno una volta al mese. In zona Paluna invece giovedì scorso è successo proprio il contrario: di mattina e di pomeriggio, con il sole che spaccava le pietre, le luci in strada erano accese,

