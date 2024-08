Strade, acqua, sistemazione del suolo e della natura, via ai lavori 

Altro passo avanti per le opere di ripristino dell’ambiente e delle infrastrutture post incendio: strade rurali, impianti idrici comunali e provinciali, difesa idrogeologica del suolo, ricostituzione silvo-forestale et altro.

L’amministrazione comunale guidata da Andrea Loche ha approvato i progetti di messa in sicurezza dei luoghi nelle località violentate dalle fiamme: oltre 65 interventi necessari tra cui la funzionalità delle infrastrutture idriche, come per esempio l’oasi naturalistica di Tiu Memmere e la località di San Lorenzo. Lavori di interesse primario per la messa in sicurezza delle reti idriche, difesa dal rischio idrogeologico, ricostituzione di strade, interventi necessari anche per la prevenzione, per garantire un’efficace ed immediata azione per contrastare sul nascere gli incendi ed evitare altre sciagure come quella di tre anni fa.

Ben 1 milione e 900mila euro soprattutto per messa in sicurezza e difesa del suolo. L’ufficio tecnico ha individuato alcuni progettisti esterni che dovranno supportare il lavoro di progettazione poi si passerà agli appalti, quindi ai lavori. Soddisfatto il sindaco Loche: «Finalmente diamo attuazione alle opere previste per la rigenerazione dei luoghi e delle infrastrutture post incendi».

RIPRODUZIONE RISERVATA