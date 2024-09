Strade abbandonate, viaggi da incubo 

Almeno cinque incidenti nelle ultime due settimane, di cui uno mortale. Ancora croci e ancora feriti sulle strade del Sulcis, dove numerose Statali e Provinciali sono in condizioni disastrose. A partire dalla Sp2 Carbonia-Villamassargia, dove recentemente è stata ultimata la barriera spartitraffico. Ma in alcuni tratti, sia pure con un manto stradale nuovo, sono presenti alcuni avvallamenti. Pericoli anche nel tratto della stessa Statale che arriva a Portoscuso, dove manca la segnaletica verticale e orizzontale e c’è scarsa visibilità nelle ore notturne.

La protesta

La Provinciale 77 non è da meno, nel tratto dalla rotonda di Is Cordeddas sulla 126 fino a Tratalias, le condizioni del manto stradale presentano numerosi avvallamenti e manca in grossa parte la segnaletica orizzontale, come ricorda la sindaca di San Giovanni Suergiu Elvira Usai: «Nel 2016 il nostro Comune rimise il finanziamento del Piano Sulcis, nel bilancio della Provincia Sud Sardegna affinché provvedesse alla realizzazione dell'infrastruttura stradale. Ad oggi attendiamo ancora l'inizio dei lavori». In alcune importanti arterie, come la Statale 195, spesso si fanno i conti una una visibilità molto carente. «Numerose canne impediscono la visuale a coloro che dalla Statale si immettono sulla Provinciale per Tratalias – dice Ivan Garau, artigiano - ma anche per coloro che da Tratalias devono imboccare la statale in direzione Palmas. Sarebbe ora che vengano definitivamente tagliate per mettere in sicurezza lo svincolo. Gli amministratori locali che percorrono queste strade non si accorgono di questo problema e dobbiamo sempre ricordarglielo».

Il sopralluogo

Ci sono tanti problemi anche nel tratto che arriva a Tratalias e che prosegue verso Perdaxius fino al bivio per Villaperuccio, fa sapere Emanuele Pes, sindaco di Tratalias: «Abbiamo fatto del sopralluogo e abbiamo riscontrato le criticità del manto stradale, con buche e avvallamenti, per non parlare anche delle tante discariche presenti a bordo strada». La strada in parte (da Perdaxius al bivio per Villaperuccio) era stata sistemata dalla Provincia. «Nel tratto che parte da Tratalias nulla è stato fatto -afferma Matteo Indeo – manca la segnaletica orizzontale e le strade di notte diventano impercorribili, non si vede nulla». Grossi problemi anche sulla Provinciale per Villaperuccio come fa sapere Marcellino Piras, sindaco del paese, con numerose arterie in pessime condizioni, come la Sp 80 e la Sp107 per Santadi dove recentemente è deceduto un giovane forestale. Non sta meglio nemmeno la Statale 293. «È stato finalmente rifatto il manto stradale e la segnaletica – dice il sindaco di Giba Andrea Pisanu - ma i problemi rimangono nei tratti dove ci sono i due ponti. Mentre è in pessime condizioni il tratto della 195 che da Giba porta a San Giovanni Suergiu, specie verso il bivio per Villarios, con numerosi avvallamenti e dossi».

