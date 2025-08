Strade a Su Tremini, la protesta arriva in Aula 

Nuove proteste da Su Tremini per le condizioni delle strade. Nel mirino degli abitanti del quartiere oltre la 554, i lavori di messa in sicurezza delle principali vie della zona, realizzati a maggio. Un intervento finanziato con 80 mila euro per spianare le strade piene di buche, ancora non asfaltabili finché non sarà adottato il Puc.

Nel corso del question time di martedì sera, è stato un residente di Su Tremini, Sergio Lai, a farsi portavoce del malcontento. «Si era parlato di lavori di una settimana su 15 strade, ma tutto ciò non è avvenuto», ha lamentato. «Le vie messe in sicurezza sono state la metà, e i lavori sono durati appena tre giorni, senza verificarne l’andamento. Le buche sono diminuite ma si è creato un problema più grosso: rollando la terra è stata creata tanta di quella polvere che durante l’estate siamo costretti a tenere chiuse le finestre e soffrire il caldo».

L’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi ha negato che la ricostruzione corrisponda al vero, elencando le 15 strade livellate e ribadendo che le lavorazioni sono durate una settimana. «È vero che si è creata della polvere, è normale con interventi di questo tipo», ha aggiunto. «Per il resto dispiace che si metta in dubbio ciò che è stato fatto in strade che al momento non sono neanche del Comune».

