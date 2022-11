Strade a scorrimento lento 

Lo chiamano scorrimento veloce ma in realtà l’utenza deve transitare 10 chilometri orari in meno rispetto al limite in vigore sulle strade extraurbane. È il tratto dell’Orientale tra Tortolì e Lotzorai. Non da meno sono alcuni tratti delle strade provinciali dove il limite, soprattutto in prossimità dei centri abitati, è addirittura di 30 orari. Il nuovo limite di velocità istituito sulla statale 198, per una quindicina di chilometri dall’uscita di Tortolì verso Ilbono, ha suscitato reazioni sul territorio.

L’Anas ha recepito l’istanza del Comune di Ilbono che aveva sollecitato una riduzione del limite di velocità alla luce dei continui incidenti lungo la bretella che collega i due paesi. «Anche perché la pericolosità della strada - precisa Giampietro Murru, 61 anni, sindaco di Ilbono - è accentuata dal transito di cinghiali, problema che si aggiunge alla presenza di numerosi incroci a raso».

A passo lento

All’uscita di Lotzorai, in direzione sud, all’altezza della strada vicinale Caredda, la statale 125 si allarga ma l’Anas ha istituito il limite di 50 chilometri orari. È valido per un centinaio di metri, poi si può spingere fino a raggiungere 80. «Lungo il tratto della statale 125 tra Tortolì e Lotzorai - spiegano dal dipartimento regionale di Anas - sono presenti alcuni avvallamenti del piano viabile per i quali è imposto un limite di velocità di 80 chilometri orari, che puntualmente si riduce a 50. L’accorgimento si rende necessario al fine di garantire un regolare livello di sicurezza per la viabilità». In effetti fino a qualche mese fa, poco dopo lo svincolo per la zona industriale di Tortolì, la carreggiata era difforme. «Anas è già intervenuta con un primo intervento di risanamento del piano viabile, che si è concluso lo scorso agosto, e nell’ambito della propria programmazione ha già inserito un successivo intervento di risanamento che comprende anche la nuova pavimentazione». Perciò non è escluso che il limite possa essere rivisto verso l’alto: «Al termine degli interventi sarà considerata l’opportunità di istituire un limite di velocità pari a 90 chilometri orari, limite massimo consentito dal codice della strada».

Le reazioni