Strade a rischio, Provincia sotto accusa 

Quel guardrail lungo la statale 292, all’ingresso di Santa Caterina provenendo da S’Archittu, è danneggiato da diversi anni ormai, ed è un pericolo costante per gli automobilisti in transito, soprattutto in questa stagione estiva di intenso traffico. Per qualche metro mancano le barriere, scivolate a valle. Proprio in quel punto, a marzo 2022, un’auto precipitò nel dirupo sottostante: il conducente fortunatamente rimase illeso ma riportò qualche ferita e la macchina distrutta.L’Anas ancora non è intervenuta a ripristinare il guardrail e la base dove agganciarlo, che ha bisogno di una ristrutturazione più stabile. L’ente stradale ha delimitato l’area posizionando una rete rossa e alcuni delineatori stradali rinfrangenti per segnalare il pericolo. I lavori «sono stati affidati e inizieranno i primi di settembre per un durata prevista di 150 giorni, con un importo di 1 milione di euro», precisa l’Anas. Ancora oggi però quel tratto di strada è molto pericoloso ed è necessaria la massima prudenza.

Fondi dimezzati

Qualche chilometro più a nord, la grande opera viaria in costruzione dal 2015, la variante alla statale 292, ha visto il dimezzamento del finanziamento dalla Regione: taglio di 4 milioni degli 8 e passa stanziati a maggio del 2020. Imputata la Provincia di Oristano, rea di «non aver progettato in tempo e appaltato i lavori di completamento», come spiega il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera: «Solo di recente la provincia ha contattato Anas per sottoscrivere la convenzione per la realizzazione delle opere. Dato il ritardo accumulato e il mancato appalto, il de-finanziamento si è reso necessario».

Le altre strade della Provincia non se la passano bene, lungo la provinciale 11 all’uscita di Narbolia in direzione della statale 292, l’asfalto è fortemente sconnesso, in alcuni punti si è formato una sorta di gradino longitudinale perché la parte laterale della carreggiata ha ceduto verso la cunetta, rendendo estremamente pericolosa la guida.

Le segnalazioni

Annalisa Mele, consigliere regionale dei Riformatori e sindaca di Bonarcado ha presentato interrogazioni a riguardo: «Ho fatto interpellanze e mozioni. Ultimamente qualche rattoppo è stato fatto ma non è la soluzione. Non esiste una programmazione seria delle opere da realizzare, non risultano richieste di fondi all’assessorato competente. Sono andati persi 8 milioni per la circonvallazione di Cuglieri, inoltre non c’è nessuna richiesta per il completamento della circonvallazione di Bonarcado che non si sa se sia stata inserita, come avrebbe dovuto, nelle grandi opere».Dall’ente provinciale di via Carboni fanno sapere che «scontiamo per l’ennesima volta la scarsezza delle risorse finanziarie per realizzare questi interventi necessari per la sicurezza della viabilità. E purtroppo c’è carenza cronica di personale».

