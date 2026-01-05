Strade a rischio e metro, summit con i residenti per un “piano sicurezza” 

Prima convocazione del 2026 per le commissioni comunali “Urbanistica” e “Mobilità”. Archiviate le feste, i lavori (congiunti) ripartiranno domani, dall’analisi delle innumerevoli criticità che riguardano da tempo il quartiere di Genneruxi. I componenti delle due commissioni si ritroveranno alle 15 all’incrocio tra via Galvani e via Mercalli, dove ad attenderli ci sarà una delegazione di residenti. In programma un accurato sopralluogo che vedrà presenti anche gli assessori Matteo Lecis Cocco Ortu e Yuri Marcialis per esaminare le problematiche a più riprese segnalate dal Comitato di quartiere, con focus su viabilità, strade, marciapiedi, illuminazione pubblica, accessibilità alla metropolitana leggera e inquinamento acustico lungo l’Asse mediano.

Incontro

I rappresentati del Comune – tra cui la dirigente del servizio “Mobilità, infrastrutture viarie e reti”, Luisa Cocco, e il dirigente del servizio “Urbanistica e rigenerazione urbana”, Salvatore Farci, si confronteranno con Virgilio Ricci, Gian Mario Tidu e Walter Pinna, rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario del Comitato “Genneruxi – via Mercalli”, sorto un anno fa e che vanta attualmente circa 200 iscritti. Seguirà, nelle prossime settimane, un’assemblea pubblica per informare i cittadini di tutti gli interventi e progetti che il Comune intende portare avanti a Genneruxi, al fine di risolvere almeno alcune delle criticità indicate e, in generale, migliorare la vivibilità del popoloso quartiere.

Le richieste

«Il fatto che si sia scelto di dedicare la prima convocazione dell’anno alle nostre problematiche è certamente un segnale positivo», sottolinea soddisfatto il numero uno del Comitato, Virgilio Ricci, 45 anni, «non possiamo che esserne lieti e soprattutto grati per l’interessamento. Chiederemo, tra le tante cose, la messa in sicurezza di via Mercalli tramite la realizzazione dei marciapiedi e dell’impianto di illuminazione stradale, senza dimenticare il tracciamento degli attraversamenti pedonali da via Galvani alla fermata della metro. Chiederemo, inoltre, l’installazione di dissuasori acustici lungo l’Asse mediano e la riqualificazione di diverse aree verdi che versano in stato di degrado. Vogliamo, insomma, dare continuità alle positive interlocuzioni intercorse nel periodo scorso, sperando che si passi quanto prima dalle parole ai fatti».

