Strade a rischio, boom di incidenti  

La 554 si conferma l’arteria fuori dal centro abitato di Selargius dove si calca di più l’acceleratore e si concentrano la maggior parte degli incidenti rilevati dalla Polizia locale. Via Trieste e via San Martino le strade dentro la città dove gli automobilisti sono più distratti.

È quanto emerge dal report di fine 2024 stilato dai vigili urbani, con 62 incidenti con feriti, circa 20 in più rispetto al 2023. Tamponamenti in primis, ma non mancano i sinistri con pedoni e ciclisti travolti per strada. «Stiamo valutando un progetto sperimentale per i passaggi pedonali», annuncia l’assessore alla Viabilità Gigi Gessa, «ma serve prima di tutto prudenza da parte degli automobilisti».

Le zone pericolose

La mappa delle strade più pericolose in città parte dalla Statale 554: nel tratto selargino i tamponamenti nel corso del 2024 sono stati 16. «Alta velocità, e spesso non si rispettano le distanze di sicurezza, ma fra le cause c’è soprattutto la distrazione degli automobilisti», spiega il comandante della Polizia locale Marco Cantori, «spesso legata all’uso del telefonino mentre si guida». A causare incidenti - più o meno gravi - c’è poi la mancata precedenza fra veicoli, come spesso succede nell’incrocio fra via Nenni e la Statale, porta d’ingresso e uscita di Selargius. E nel centro abitato a pagarne le conseguenze sono per la maggior parte delle volte i pedoni, travolti da automobilisti distratti. È il caso di via Peretti, e di via Trieste, teatro di incidenti gravi - anche mortali - lungo le strisce pedonali. Nonostante la presenza dei dissuasori per la velocità, pannelli luminosi ai lati, e il via vai di persone nel vicino mercato settimanale di piazza Martiri di Buggerru. Pedoni, ma anche ciclisti travolti da veicoli: in questo caso gli incidenti sono concentrati in via Gallus.

Il caso 554

«Purtroppo, a fronte dell’aumento di incidenti, continuiamo a fare i conti con il progetto non ancora partito per la messa in sicurezza della 554, che continua a essere l’arteria dove si concentrano la maggior parte di incidenti, spesso anche mortali», sottolinea l’assessore Gessa. «Rivolgiamo l’ennesimo appello a Anas e Regione affinché si proceda quanto prima, nel frattempo, come amministrazione, continuiamo a fare la nostra parte puntando sulla sicurezza delle nostre strade».

Il piano

«Così come nella precedente consiliatura», aggiunge Gessa, «proseguiamo con la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati nei punti più sensibili e critici, al contempo stiamo valutando la possibilità di far partire un progetto sperimentale che prevede l’illuminazione automatica dei passaggi pedonali al rilevamento della persona. Ma a prescindere da tutto credo che l’arma migliore per contrastare il fenomeno sia prestare attenzione quando ci si mette alla guida e attenersi al codice della strada, perché spesso basta una semplice distrazione per distruggere la vita altrui e anche la propria».

