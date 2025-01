Strade a rischio, boom di incidenti 

Manovre azzardate, corse folli, mancate precedenze. Nelle strade quartesi gli automobilisti continuano a non rispettare le regole e il risultato sono centinaia di incidenti: 376 per l’esattezza quelli rilevati dalla Polizia locale nel 2024, di cui ben 329 all’interno del centro abitato e 47 nelle strade extra urbane.

Boom preoccupante

L’incremento è del 22 per cento rispetto al 2023 quando i sinistri si erano fermati a 307.Due gli scontri mortali e altrettanti quelli con feriti gravissimi. A perdere la vita due motociclisti: un 53enne lo scorso aprile all’incrocio tra via Livorno e via Cagliari e un 23enne residente a Sinnai in via Leonardo da Vinci, a luglio.Per quanto riguarda invece gli incidenti gravissimi si tratta del giovane investito a ottobre in viale Marconi mentre attraversava sulle strisce davanti al market Md che si trova adesso in una struttura riabilitativa Oristano, e di un ventunenne che si era scontrato con un’altra auto in via Dell’Autonomia Regionale Sarda. Che sta tuttora seguendo un percorso di neuroriabilitazione.

Le strade più pericolose

Ancora una volta sul podio per il più alto numero di incidenti stradali c’è via Leonardo da Vinci, la litoranea per il mare dove si sono verificati 36 scontri. Subito dietro viale Marconi con 33. E quest’ultima, in attesa dei lavori di messa in sicurezza, continua ad essere una delle strade più pericolose del territorio dove, ad ogni ora del giorno, si taglia la striscia continua per entrare e uscire dalle attività commerciali, si corre a velocità folle e non si da precedenza ai pedoni. La causa principale è sempre la mancata precedenza, seguita dall’alta velocità e dal mancato rispetto della distanza di sicurezza.

«Percorro a piedi questa strada ogni giorno» commenta Sandra Piras 53 anni, «ed è una vergogna vedere cosa fanno. L’altro giorno un conducente che andava in direzione Cagliari, davanti alla clinica, ha tagliato la strada per entrare nei parcheggi dal lato opposto. Per miracolo che non c’è stato uno scontro frontale». Per fermare queste follie, dice Mimmo Zedda, «ci vorrebbe una pattuglia fissa dei vigili. Capisco che non sia possibile perché ci sono tante emergenze, ma bisogna trovare una soluzione».

Allarme pedoni

I dati elaborati dalla sezione di infortunistica stradale della Polizia locale guidata dall’ufficiale Franco Congiu, mostrano un incremento notevole anche degli investimenti di pedoni: sono stati 32 nel 2024 , contro i 19 del 2023. Colpa soprattutto della distrazione degli automobilisti che non si fermano alle strisce, che parlano al cellulare e mandano persino messaggi senza prestare attenzione. In diverse strade poi le strisce sono ormai usurate e quasi cancellate.

Anche nel 2024 i doppi stop sistemati negli incroci più a rischio, continuano a rivelarsi una scelta vincente. Due soli gli incidenti, entrambi in via Fiume all’incrocio con via Fratelli Bandiera.

