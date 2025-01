Strade a rischio, bara-monito a Caniga 

Una bara per salvare vite. Il paradosso ha preso forma sulle strade di Caniga, borgata alla periferia di Sassari, dove è apparso nei giorni scorsi il monito funebre nella forma di un feretro su cui campeggiava la scritta “Corri, corri” e sopra l’evidenza simbolica di una croce. L’avvertimento troneggia a lato di una delle strade, all’ingresso di Maccia d’Agliastru, dove gli automobilisti tendono ad avere il “piede pesante” e in cui, infatti, non poche volte si sono verificati incidenti. D’altra parte la viabilità della zona pare tutt’altro che ideale visto che è caratterizzata da carreggiate strette, punti ciechi oltre che punteggiata da fossi. Pericolosa per conducenti e pedoni come gli stessi abitanti hanno più volte segnalato. «Abbiamo chiesto i dossi artificiali - ricorda Anna Cherchi, la presidente del comitato locale - ma non si è mai visto nulla». E tra i diversi punti a rischio ve ne sono almeno due che rappresentano delle minacce per chi attraversa. Uno davanti alla scuola materna e l’altro sulla via che passa di fronte alla chiesa. Per questo il sarcasmo macabro della finta bara colpisce a più livelli, fungendo sì da dissuasore per il conducente spericolato ma anche da esortazione indiretta per chi governa a Palazzo Ducale.

