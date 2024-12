Strade a rischio, arrivano i soldi 

«La provincia di Nuoro ha circa mille chilometri di strade e molte con criticità»: sono le parole dell'amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, durante un faccia a faccia con i sindaci del territorio, ieri mattina nel palazzo di Provincia. All'incontro, incentrato sulla viabilità e il futuro delle strade del territorio, erano presenti i primi cittadini, l'assessore regionale Antonio Piu, i consiglieri regionali Sebastian Cocco, Giuseppe Dessena e Ivan Pintus. Per la Provincia sono stati previsti 12 milioni di euro su 50 milioni totali per le province nell'arco del 2025. A partire dal 2026 saranno previsti ulteriori 10 milioni per la Provincia di Nuoro. «Con questo piano straordinario della viabilità cercheremo di garantire un servizio. I tempi tecnici sono per il 2025. A questi mille chilometri se ne aggiungono circa 100 che risulterebbero "terre di nessuno". Abbiamo ancora strade chiuse dal ciclone Cleopatra (11 anni) e dall'ultima alluvione nel 2020. Da gennaio faremo gli incontri nel Mandrolisai, Barbagia, Nuorese, Baronie, Marghine per decidere con gli amministratori locali cosa è meglio fare». Aggiunge Ciccolini: «Attualmente la Provincia di Nuoro non è interessata da nessuna grande opera, ma abbiamo Marghine, Baronie e Barbagia che necessitano assolutamente di questi interventi, anche per la circolazione del trasporto pesante».

Le richieste

Tra le richieste dei sindaci autovelox, rotatorie e strade e ponti asfaltati e sicuri. Intanto, entro dicembre, saranno consegnati i lavori nel chilometro 64 della 129. L'assessore Piu precisa: «La Sardegna è la regione d'Italia con il più alto tasso di incidenti e mortalità, e questo soprattutto per via delle strade fatiscenti. Il primo dato è quello di individuare un criterio oggettivo. Più chilometri di strade si hanno, più fondi arrivano. Per ora ci sono 12 milioni di euro da mettere subito in campo a partire dal 2025. 50 milioni sono stati affidati alle province per il prossimo anno. Faremo 5 bandi per trovare imprese a cui affidare il tutto. Per quanto riguarda l'attualità, abbiamo fatto un sopralluogo di 10 ore su tutti i cantieri Anas. In totale sono stati stanziati 110 milioni per l'Isola, da suddividere in tre fasce di "esigenza di manutenzione": massima, media, bassa. E poi, per la prima volta la Sardegna avrà un cronoprogramma in questo senso».

