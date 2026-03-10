Strade a pezzi, via crucis quotidiana 

Il colpo sull’ammortizzatore, la frenata improvvisa, la sterzata all’ultimo momento. Chi guida a Oristano conosce bene la sequenza: è il riflesso inevitabile davanti alle centinaia di buche che costellano le strade. Basta allontanarsi di qualche metro dal centro per accorgersi che trovare un tratto davvero integro è impresa impossibile. Per settimane la pioggia le ha nascoste sotto pozze d’acqua, trasformandole in trappole invisibili. Ora il sole le mette a nudo: crateri che si aprono sull’asfalto e costringono automobilisti e motociclisti a continui zig zag. Non è più una questione di singoli tratti dissestati. È una condizione diffusa.

Il tour

Da Torangius al Sacro Cuore, passando per Sa Rodia, non c’è quartiere in cui la percorrenza non si trasformi in uno slalom. Nelle vie Campanelli, Sebastiano Mele, Casula e Giovanni Curreli i solchi profondi mettono a dura prova sospensioni e pneumatici. Stesso copione nelle vie Umbria, Santu Lussurgiu e Othoca, dove i rattoppi accumulati negli anni hanno finito per deformare ulteriormente il manto stradale. In via Kennedy una transenna delimita il rifacimento di un pozzetto ormai sprofondato.

In centro

Nel centro storico il nuovo pavimento lapideo (orgoglio degli ultimi interventi di riqualificazione, già saltato in qualche punto) si alterna a strade dove l’asfalto è ormai un ricordo lontano, logorato dall’usura e soprattutto dai continui tagli. Interventi necessari, certo, ma spesso seguiti da ripristini approssimativi che lasciano cicatrici permanenti.

Regolamento disatteso

Il regolamento comunale è chiaro: niente toppe provvisorie ma rifacimenti più ampi, almeno su metà carreggiata. Una regola che però, nella pratica, fatica ancora a trovare applicazione al punto che il dirigente del settore ha dovuto inviare una lettera di sollecito alle società che gestiscono acqua, energia e fibra affinché intervengano rapidamente.

Interpellanza

Sul tema i consiglieri di Oristano al Centro hanno presentato un’interpellanza urgente denunciando «manti stradali fortemente deteriorati, buche diffuse e avvallamenti che rendono pericoloso il transito di automobilisti, motociclisti e pedoni» e chiedendo all’Amministrazione quali interventi intenda mettere in campo per affrontare una situazione ormai diffusa in molte zone della città.

L’assessore

L’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri non nasconde la criticità. «Il problema esiste e lo stiamo affrontando», spiega, ricordando che quattro operai del cantiere comunale sono impegnati quotidianamente negli interventi di ripristino tra buche e marciapiedi dissestati. Gli interventi più consistenti arriveranno con l’approvazione del bilancio. «È già pronto un progetto da 300mila euro destinato al centro storico per sistemare i vecchi tagli realizzati su strade con materiali non lapidei - fa sapere - Intanto sono in corso lavori in via Ricovero e via Nuoro, mentre a breve i cantieri interesseranno via Vandalino Casu, fino al distributore, e la rotonda di via Masones». Il Comune attende inoltre la conferma di un finanziamento regionale da 700mila euro destinato alla sistemazione delle strade urbane.

I tagli

Parallelamente resta aperta la partita con Enel sui ripristini dei tagli: i primi interventi sono già partiti dalle frazioni e presto toccherà alle vie Nieddu, Lanusei, Othoca, dei Maniscalchi, Simon Mossa, Puccini, Palmas, della Liberta e piazza Sant’Efisio. Nel frattempo la fotografia resta quella di una città in cui guidare è diventato un esercizio di attenzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA