Strade a pezzi, ultimatum ad Abbanoa 

Guasti frequenti così come le interruzioni idriche che spesso lasciano tutta - o in parte - la città a secco. E strade che in diverse zone di Selargius sembrano delle trincee dopo i lavori realizzati nella rete idrica cittadina. «Troppi disagi per i cittadini», lamenta il consigliere di minoranza Riccardo Cioni, «il sindaco faccia pressing su Abbanoa». Nei giorni scorsi una riunione urgente in Municipio. «Ho dato quindici giorni di tempo per ripristinare le strade», assicura il sindaco Gigi Concu, «e chiesto un intervento straordinario nella rete di via Roma».

La polemica

Problemi più volte segnalati in Consiglio comunale dall’esponente della minoranza Cioni. «I selargini sono esasperati», dice, «i guasti nella rete idrica si verificano troppo spesso, perdite segnalate e non riparate per mesi, improvvise interruzioni nell’erogazione dell’acqua, i ripristini delle strade fatti male. Non si può continuare così, il sindaco deve pretendere rispetto per il territorio e per i cittadini che ogni due per tre si ritrovano senz’acqua in casa, per non parlare dei disagi nel percorrere alcune strade distrutte dopo i lavori nella rete». Il riferimento è a via don Bosco - nella borgata Santa Lucia - così come via Roma, via Bellini e via Bezzecca, per citare alcune arterie interessate dai cantieri e non ancora ripristinate.

Il sindaco

Disagi che i vertici del Comune conoscono bene. «Lamentele comprensibili, per questo ho convocato subito un incontro nel mio ufficio per definire un piano di lavoro con i tecnici di Abbanoa insieme ai responsabili per le manutenzioni», spiega il sindaco. «Abbiamo fatto il punto sui ripristini necessari in alcune strade del territorio comunale, che saranno realizzati entro quindici giorni, e sulle problematiche nella rete di via Roma dove si stanno concentrando da tempo i guasti. In questo caso abbiamo concordato un intervento straordinario nel tratto di condotta colabrodo che va sostituita».

I lavori

Lamentele a parte, qualche risultato dopo l’investimento milionario fatto da Abbanoa su Selargius si inizia a vedere. «C’è un dato importante che i tecnici della società ci hanno segnalato», ammette il sindaco, «prima si registrava una perdita idrica in città di 200 litri al secondo, quantità di fatto dimezzata dopo l’intervento di razionalizzazione nella rete idrica ancora in corso e la sostituzione delle condotte datate che creavano seri problemi: ora sono 100 i litri al secondo. E c’è l’impegno a proseguire», conclude Concu, «affinché le perdite idriche vengano finalmente azzerate».

