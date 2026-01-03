VaiOnline
Monserrato.
04 gennaio 2026 alle 00:15

Strade a pezzi, sul tavolo due milioni 

Il punto dopo il sit-in di protesta: quest’anno previsti quattro maxi interventi 

Un anno per mettere a posto il problema più scottante della città e riportare la tranquillità tra la popolazione sempre più preoccupata. Il 2026 della Giunta Locci dovrà necessariamente passare dalla manutenzione dei tanti asfalti degradati.

Quattro i maxiprogetti avviati, con una spesa che supererà i due milioni di euro, per risolvere quelle criticità che una settimana fa hanno portato a qualcosa di mai visto da queste parti: una protesta pubblica, fuori dal Municipio, per chiedere interventi urgenti. Troppe le buche che hanno causato danni importanti alle vetture, con ovvi rischi per l’incolumità di chi si trovava al volante.

Danni e rabbia

«Procedevo in via Giulio Cesare, quasi all’altezza del cimitero. Andavo a 30 all’ora, ho preso una buca con la ruota anteriore destra ed è esplosa», racconta Efisio Paderi. «Il giorno dopo ho dovuto sostituire entrambe le ruote anteriori, con danno doppio perché si è spaccato anche il cerchio in lega». Simile l’esperienza di Mattia Tatti: «Ho preso un fosso in via Cabras e, anche se stavo andando piano, la gomma si è completamente squarciata». Gabriella Murgia, residente nella zona della Cooperativa Cento, denuncia: «Per ben due volte ho dovuto portare l’auto dal meccanico a causa delle buche. Via Brasile, da quando esiste, non ha mai visto lavori di manutenzione».

I progetti

Il piano del Comune per risolvere le situazioni più critiche prevede quattro interventi da realizzare entro l’anno. Il primo è quello che interesserà la strada spauracchio per gli automobilisti di tutto l’hinterland, via Cabras. L’amministrazione ha promesso che i lavori cominceranno entro questo mese, con un imponente rifacimento finanziato con 500 mila euro comunali e 500 mila in arrivo dalla Regione. «Da febbraio in poi si interverrà nelle vie Giulio Cesare, San Fulgenzio, Cortis, Paluna, Tito e Don Bosco, grazie a 200 mila euro provenienti dall’avanzo di bilancio», annuncia inoltre il sindaco Tomaso Locci. Già finanziato anche l’esecutivo per il rifacimento di via Riu Mortu, che ogni giorno sembra sprofondare sotto il peso dei veicoli. Un progetto frutto ancora di una compartecipazione tra Comune e Regione, 400 mila euro a testa. Se non impiegati tutti, parte dei fondi sarà destinata a via del Redentore e via San Gottardo. Infine, via Porto Botte e via Caracalla, altri due asfalti in pessime condizioni.

Altre risorse

Il Comune è in graduatoria per ottenere un ulteriore finanziamento regionale da 500 mila euro che consentirebbe di sbloccare il progetto entro il 2026. «La programmazione è stata fatta, purtroppo i procedimenti sono lunghi e spesso passa anche un anno prima di riuscire a iniziare i lavori», conclude Locci. «I soldi per rifare tutto in un anno non ci sono, occorre fare delle scelte, ma la nostra amministrazione si è sempre contraddistinta per aver investito nella manutenzione stradale».

