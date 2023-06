Strade a pezzi, stanziate nuove risorse 

Dopo le proteste arrivano le promesse. Il Comune mette sul tavolo altri 600mila euro per rimettere a posto le strade ed i marciapiedi dissestati. C’è il progetto definitivo ed esecutivo, il prossimo passo è la gara d’appalto che individuerà l'impresa che dovrà realizzare l’intervento.

La mappa

Si interverrà su una serie di strade considerate “prioritarie”, da via Capo Comino, a via Giuseppe Zuddas (tratto tra via Riu Mortu e confine con Selargius), passando per via Nerva e vicoli, via Virgilio e vicoli, via Deroma, vico II Deroma, via San Gavino, via Carbonara, via Capo Caccia, via Porto Pino, via Diocleziano, vico I e vico III Redentore.

Il sindaco

«Partirà a breve il terzo lotto di questo importante punto del programma della mia amministrazione», dichiara soddisfatto il sindaco Tomaso Locci. «Stiamo investendo dei soldi pubblici per mettere in sicurezza le vie che hanno le maggiori criticità. Nel giro di neanche quattro anni abbiamo investito più di 2 milioni di euro solo per questo tipo di intervento. Uno studio fatto nel 2019 ha stabilito che il 90% delle strade e dei marciapiedi di Monserrato avevano bisogno di essere riqualificati. Inoltre, le imprese che si sono occupate della posa della fibra ottica, entro agosto ripristineranno l’asfalto danneggiato e lo faranno a proprie spese», sottolinea.

Il nodo ripristini

E proprio i ripristini mal eseguiti dopo i lavori per la posa della fibra avevano alimentato nei giorni scorsi le polemiche. Malumori comprensibili per Locci che chiede ancora un po’ di pazienza ai monserratini sottolineando che «ora la città ha finalmente una fibra ottica di ultima generazione e per questo intervento abbiamo investito quasi 3,5 milioni di euro». E precisando inoltre che inizialmente la fibra sarebbe dovuta passare sulle vecchie linee che sono però risultate inutilizzabili: «Una parte di esse, posate per la rete del gas, avrebbe dovuto “ospitare” anche i cavi della fibra, salvo poi scoprire che non si poteva fare. Ciò ha fatto sì che il disagio per i cittadini aumentasse».

Asfalti ed elezioni

Mossa elettorale in vista del voto del prossimo anno come sostiene qualcuno? Il sindaco non ci sta: «È dal 2016 che stiamo mettendo in sicurezza le vie della città», replica. Il terzo lotto della riqualificazione delle ha alla base uno studio dettagliato, realizzato nei minimi dettagli, sostiene dal canto suo, l’assessore dei lavori pubblici Raffaele Nonnoi: «Ovviamente i lavori prevedono anche l’abbattimento delle barriere architettoniche», sottolinea. «Poi, con i soldi dell’avanzo, stanzieremo ulteriori risorse».

