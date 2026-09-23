Strade a pezzi per i mancati ripristini 

Scavano, distruggono e non ripristinano. La scena è la stessa in tantissime strade del centro e della periferia dove ditte esterne – dalla luce, all’acqua, dal gas alla fibra – fanno i lavori, rattoppano con il cemento e poi non rifanno l’asfalto come dovrebbero. O meglio, lo fanno dopo mesi o in alcuni casi, vedi via Cavour, anche anni.

In questo periodo la situazione è critica, e scavi e buche arrivano anche in strade che sono state appena asfaltate come il caso di via Sant’Antonio in centro, dove soltanto poco più di un mese fa è stata rifatta anche tutta la segnaletica, e in via Mar Egeo nel litorale. Tutto questo non fa che indispettire i cittadini che in queste buche inciampano e sfasciano gomme e ammortizzatori delle loro auto.

Il malcontento

«Va bene che facciano i lavori se è necessario», dice Salvatore Leopoldo, 87 anni, «ma non possono lasciare le strade in queste condizioni. Mi chiedo, dove sono i controlli? E poi in via Sant’Antonio hanno bucato dopo che avevano fatto asfalto e segnaletica, ma è possibile che non ci sia una programmazione? Mi sembra tanto uno spreco di soldi». L’elenco dei mancati ripristini è lungo: da via Liguria a via Manara, da via Sant’Antonio a via Beethoven. Via Turati è uno scempio con tagli da parte a parte in diversi tratti col cemento che frana e impedisce il passaggio. «Vivo a Quartu da 60 anni e non è mai cambiato niente» aggiunge Salvatore Paulis 76, «ognuno fa quello che vuole nella giungla quartese: scavano e poi arrivederci a riparare chissà tra quanto».

Le regole

E pensare che i tempi, volendo, ci sono, fissati nel regolamento dei ripristini stradali: 60 giorni per sistemare dopo la fine degli scavi. Peccato, però, che i 60 giorni poi diventino mesi e mesi, con le strade colabrodo. Intanto, la commissione comunale ai Lavori pubblici sta rivedendo il regolamento con regole più stringenti. Prima tra tutte l’aumento delle fideiussioni per le aziende più grosse come Enel e fibra che passerebbero da 500 mila a un milione di euro annui.

Sconforto

«Ma per ora non cambia niente» dice Sebastiano Lai, 78 anni: «Io lavoravo nell’edilizia, e non vengano a dire che bisogna aspettare chissà quanto per fare l’asfalto dopo che mettono il cemento. Non ci vuole niente, ma qui a Quartu per essere sicuri aspettano anni. Basta vedere via Cadorna, in attesa di rattoppi da chissà quanto». Anche Federica Pizalis, 21 anni, è perplessa: «È pericoloso anche andare a piedi, perché si rischia di cadere in questi dislivelli che creano e non riparano. In via S’Ecca S’Arrideli dove ci sono i lavori di Terna la situazione è identica».

E capita anche che nelle strade dove i ripristini sono stati fatti, l’asfalto ceda di nuovo dopo poco tempo, dando spazio a nuove buche.

RIPRODUZIONE RISERVATA