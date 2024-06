Strade a pezzi, nuova buca in via Sassari 

Ancora disagi a Sestu per le condizioni delle strade. Una nuova buca pericolosa è stata segnalata sull’asfalto in via Sassari, con conseguente richiesta al Comune di intervenire per scongiurare incidenti. «Abbiamo già avvisato l’ufficio tecnico», rassicura l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni.

Forse si è formata a causa delle piogge, forse dell’usura prolungata, il risultato è una vorafine così grande da essere una minaccia per ciclisti e motociclisti ma anche per chi percorre la strada in autro. Poco più avanti è stata segnalata un’altra buca di fronte al numero 17 in via Oristano, probabilmente dovuta a vecchi lavori. E persiste l’annoso problema del marciapiede dissestato e rovinato in via Cagliari, a causa di infiltrazioni di acqua. Dal canto suo il Comune conferma comunque l’avvio di un programma per rifare l’asfalto delle strade in condizioni più critiche, anche se non sono stati comunicati tempi certi.

