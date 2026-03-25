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Municipio.
26 marzo 2026 alle 00:26

Strade a pezzi, maxi finanziamento per tappare le buche 

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Arrivano 700mila euro per il rifacimento e la messa in sicurezza della viabilità cittadina. Si interverrà in modo particolare nelle aree periferiche del nucleo urbano. È stata firmata ieri la convenzione per le strade della città, in buona parte disastrate. Una via crucis per sospensioni e ammortizzatori. La notizia arriva dall'assessorato comunale ai Lavori pubblici guidato da Giulia Corda. Il finanziamento è frutto del bando regionale "Interventi nella viabilità di interesse locale e regionale"; l'amministrazione comunale ha partecipato con una proposta di intervento che è stata accolta perché «presentata con un livello progettuale adeguato», scrivono in una nota dal Comune di Nuoro. Afferma l'assessora Corda: «Con le risorse che a breve verranno messe a disposizione dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici guidato dall’assessore Antonio Piu, che si aggiungono a quelle che riguardano altri cantieri già programmati, interverremo in diverse zone della città». Aggiunge: «I quartieri interessati dagli interventi sono: Su Nuraghe, Funtana Buddia/San Domenico Savio e Badu ‘e Carros, a completamento e in continuità anche con altri interventi previsti in aree adiacenti». (g.pit.)

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