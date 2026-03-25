Strade a pezzi, il Comune ferma i lavori per la fibra 

Stop ai lavori della fibra, il manto stradale è una trincea. Il Comune di Oliena, guidato dal sindaco Bastiano Congiu, interviene sul ripristino delle strade e sospende le attività della ditta incaricata (Siat) che ha compromesso l'asfalto in diversi punti dei cantieri. Il provvedimento è stato emanato nei giorni a seguito delle numerose segnalazioni relative alle condizioni delle strade, in alcuni casi deteriorate anche in tratti asfaltati di recente. Il sindaco e l'assessore ai Lavori pubblici, Antonio Congiu, hanno spiegato con fermezza le ragioni della decisione: «Non possiamo consentire che lavori così importanti per la modernizzazione del territorio vengano realizzati a discapito della sicurezza e della qualità delle nostre strade». La sospensione resterà in vigore fino a quando la ditta non provvederà al corretto ripristino. «Abbiamo chiesto interventi immediati e risolutivi - aggiungono il primo cittadino e l'assessore competente - perché il rispetto delle regole e degli standard qualitativi è imprescindibile. La fibra è un'opportunità per cittadini e imprese ma deve essere realizzata nel pieno rispetto del nostro paese». L'amministrazione comunale ha inoltre invitato i cittadini a segnalare eventuali criticità e hanno assicurato i controlli in tutto il territorio comunale.