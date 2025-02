«Strade a pezzi, fango e caos: ora basta» 

Strade dissestate, fango e polvere. Ma anche rifiuti abbandonati. A Su Moriscau, nella zona commerciale della ex 131, cresce il malcontento per la situazione della viabilità. Aggravata dalla presenza di un grande cantiere di Italgas, che proprio qua sta realizzando un impianto “Power to gas”, con un investimento di 15 milioni di euro, per produrre idrogeno verde.

Le proteste

Di certo c’è che e al momento chi lavora qui non ne può più: «Quando usciamo troviamo tantissime buche e polvere, e quando piove il fango crea veri pantani», racconta Davide Dotta, titolare di una palestra; «il traffico qui è tanto, ci sono diverse attività e ogni giorno vengono migliaia di persone, con tante auto o mezzi pesanti, senza poi contare quelli del cantiere. Per non parlare del fatto che è pieno di scavi aperti e non finiti». La strada sarebbe a due corsie, ma sul lato del cantiere è così dissestata da diventare ad una sola. Mario D’Urso invece ha una rivendita all’ingrosso di materassi e mobili da tanti anni e conosce bene la zona: «Quando vengono i camion per ritirare o consegnare la merce a volte si resta bloccati a lungo perché in alcuni tratti c’è spazio solo per un mezzo ed è difficile passare. Inoltre nell’ultimo tratto manca l’illuminazione. Anche per questo gli incivili approfittano del buio di notte per buttare a lato carreggiata schifezze di ogni genere, e poi spesso sono proprio i ragazzi della palestra che puliscono tutto. Quando i lavori saranno finiti non sarebbe male fare dei parcheggi».

Il Comune

Il cantiere di Italgas è iniziato l’anno scorso, e cambierà il volto di questa zona, che è già cresciuta tanto; una volta un deserto, oggi piena di attività. Ma servirà ancora un po’ di pazienza; «A quanto sappiamo il cantiere dovrebbe terminare a breve, poi sarà la ditta ad avere l’obbligo del ripristino», spiega il vicesindaco ed assessore alla Viabilità e Traffico Massimiliano Bullita; «intervenire adesso sarebbe uno spreco di risorse, e non darebbe risultati. Per quanto riguarda l’illuminazione, questa amministrazione ha esteso la rete in una parte in cui non era presente, ma verificheremo per effettuare correttivi». Per l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «Italgas ripristinerà regolarmente la strada, come prevede il regolamento comunale». Infine la sindaca Paola Secci dichiara: «Stiamo attendendo la fine dei lavori. Conosciamo la situazione e come per le altre viabilità e nelle nostre priorità. Le poche risorse economiche condizionano gli interventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA