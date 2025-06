Strade a pezzi e tanta incuria: «Ora basta» 

Dimenticati. Si sentono così, gli abitanti della zona Cooperativa Cento, tra strade in cattive condizioni, erbacce e interventi attesi da tempo e non arrivati. La protesta porta i nomi di Gabriella Murgia, Luciana Marongiu, Daniela Portas e Silvia Orofino. E ora si valuta una raccolta firme.

«Non si possono fare nuove opere senza curarsi di ciò che c’è già», denuncia Murgia, residente in via Brasile, impegnata come attivista del M5S. I recenti interventi contro le buche stradali, infatti, avrebbero riguardato il quartiere solo lungo la strada principale, via Argentina, tralasciando quelle secondarie. «In via Brasile l’asfalto sta sprofondando. Ho dovuto cambiare gomme e cerchioni», continua Murgia. «Eppure, da quando è stato aperto il discount in via dell’Argine, sempre più persone circolano da queste parti, peggiorando le condizioni dell’asfalto. In via Argentina il colmo è stato rifare la segnaletica sopra le voragini. Le strade poi non vengono pulite, siamo sommersi da erbacce e incuria».

