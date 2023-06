Strade a pezzi dopo la posa della fibra, via ai cantieri per i ripristini 

Parte il cantiere per i ripristini stradali nelle vie di Selargius squarciate per realizzare la rete della fibra ottica e che in queste settimane hanno scatenato proteste da parte di automobilisti e pedoni.

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza che dureranno sino alla fine dell’anno, come risulta dall’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Marco Cantori, spalmati nelle strade scavate nei mesi scorsi per la posa dei cavi della fibra.

Nel documento si parla infatti di divieti di sosta con rimozione forzata che di volta in volta saranno comunicati ai residenti con appositi cartelli. Stop alla sosta ma non solo: in alcuni casi potrà essere necessario istituire il divieto di transito o in alternativa il senso unico alternato, oppure il restringimento delle corsie dedicate al transito veicolare.

Nel frattempo proseguono i lavori per portare la fibra in altri 3mila civici di Selargius, con un ulteriore investimento di Tim di 1 milione e 200mila euro sul territorio selargino che - alla fine - porterà internet super veloce in diecimila unità immobiliari della città.

